JPEX案｜2男涉洗黑钱2640万元区院提讯 控方发出加刑通知书

社会
更新时间：12:23 2026-01-08 HKT
发布时间：12:23 2026-01-08 HKT

虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今检控16人，其中两男涉嫌「洗黑钱」共约2640万元。他们分2案，今于区域法院提讯，暂毋须答辩，以待辩方索取文件及法律意见，另外控方已发出加刑通知书，获法庭记录在案。法官高劲修分别押后两案至3月31日及4月9日再讯，续准被告保释候讯。

两名被告为27岁学生余冠霖及31岁无业郑智超。

余冠霖被控2项洗黑钱罪，指他于2023年8月20日至12月20日在香港知道或有合理理由相信富融银行及众安银行的两个户口内共约779万元为从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

控方发出加刑通知书

郑智超被控4项洗黑钱罪，指他于2022年3月3日至2024年2月19日在香港知道或有合理理由相信理慧银行、富融银行、汇立银行及众安银行的4个户口内共约1861万元为从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

辩方今天申请两案押后，期间索取文件及向被告提供法律意见，并表示已收到控方申请加刑的通知书；控方确认发出通知书，获法庭记录在案。余的案件押后至4月9日再讯，郑的案件则押后3月31日再讯。

案件编号：ESCC2867-2869/2025
法庭记者：王仁昌

