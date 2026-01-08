高德网约车黑工｜内地男认违逗留条件取酬载客还押候惩 求情称曾任解放军退役后失业

内地汉去年以他人身分登记高德应用程式帐户，在香港驾驶私家车非法接载乘客取得报酬，遭警方在打击犯罪行动中揭发。经调查后发现曾有逾600次车程，犯罪得益疑高达7万多元。涉案男司机今早在粉岭裁判法院承认违反逗留条件等19罪，求情指曾任解放军，退役后失业，为养家才犯下本案。署理主任裁判官香淑娴将案件押后至1月26日判刑，待取被告背景报告及经济状况报告，期间被告还押候惩。

39岁被告曾钰霖，报称无业，被控17项违反逗留条件、驾驶/使用汽车以作出租或取酬载客用途、及没有第三者保险而使用汽车共19项罪。

控罪指，他于2025年6月20日至8月21日，分别17度违反对其访港有效的逗留条件，即不得接受有薪或无薪的雇佣工作，但未获入境事务处处长准许⽽在该处接受雇佣⼯作；另在同年8月21日驾驶私家⾞以作出租或取酬载客⽤，及在道路上使⽤该私家⾞，⽽当时就对该⾞辆的使⽤没有备有⼀份有效的和符合汽⾞保险（第三者风险）条例规定的第三者风险保险单或保证单。

辩方求情指，被告在内地出生，曾任解放军，退役前为陆军班长，退役后在商场任职经理，惟2024年突然失业，被告为了维持家计才犯下本案，赚取的金钱全部用于养家。辩方补充，被告与妻子婚后诞下两名年幼子女，妻子为家庭主妇，被告更要负责供养年老且患病的双亲，属家庭的经济支柱。被告自本案发生后，近4至5个月未能返回内地与家人团聚，望法庭念被告初犯、被捕后向警方和盘托出而轻判。

署理主任裁判官香淑娴关注，被告涉案的犯罪得益高达7万多元。辩方回应，被告购买肇事私家车亦支付了不少费用。香官质疑「买咗架车嚟犯法？」，辩方透露被告「仲未供完架车」，「好大机会得𠮶吉」，并指被告案发后已想出售车辆，不会重犯。香官将案件押后至1月26日判刑，待取被告背景报告及经济状况报告，期间被告还押候惩。

案情指，被告在去年6月20日以内地旅客身分来港，根据条例被告在香港逗留期间不得参与任何业务。在8月21日，警方进行打击⾞辆非法取酬载客的行动，约上午11时许，卧底警员以高德应用程式电召网约车，预约由元朗前往上水的行程，并透过支付宝支付184元车资。被告随后以「黄师傅」的身分确认订单，并到元朗接载警员，警员上车后，被告向警员确认订单手机尾数，及后展开车程。

行车约50分钟后，警员在上水截停被告进行调查，惟被告仅能提供有效驾驶执照及护照。被告及后被揭以游客身分来港，为涉案Tesla私家车的持有人，惟私家车并非合法登记用作载客用途，被告亦没有购买相关汽车载客的第三者保险。

被告在警诫下表示，「我都系谂住揾多啲钱养家，先开车接客」，高德平台帐户是用姓黄的旧同学名称登记。经调查后发现，高德服务供应商宇宙平台帐户纪录显示，过往曾有逾600次车程，涉款金额高达7万多元。被告另在录影会面下承认，旧同学不知其身分被使用作登记高德帐户，被告自己下主意来港做司机接打车工作。

案件编号：FLCC1794/2025

法庭记者：黄巧儿