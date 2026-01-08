Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

46岁男子涉「起底」同行于通讯软件群组发布事主车牌等资料  被私隐专员公署拘捕

社会
更新时间：12:02 2026-01-08 HKT
发布时间：12:02 2026-01-08 HKT

私隐专员公署今（8日）在新界区拘捕一名46岁中国籍男子，涉嫌在未经资料当事人的同意下披露他的个人资料，违反《个人资料（私隐）条例》（《私隐条例》）第64(3A)条的规定。被捕人士获准保释，私隐专员公署会继续调查案件。

私隐专员公署指，调查显示，事主从事跨境车业务，包括出租跨境车及代办跨境驾驶手续。2025年11月下旬，有人在一个即时通讯软件中两个由同行人士组成的群组中发布及转载合共四则包含事主个人资料的讯息及影片，对事主作出负面评论。
 
被披露的个人资料包括事主的中英文姓氏、英文别名、一个即时通讯软件帐号名称及头像、其驾驶的车辆于粤港两地的登记号码，以及属于事主的香港身份证、澳门居民身份证、港澳居民来往内地通行证、香港驾驶执照及中国内地机动车驾驶证的照片，从中可以看到事主的中英文姓名、相关证件号码、出生日期、性别、身高、住址、国籍、签名样式及照片。

私隐专员公署提醒市民，不要因为私人或业务纠纷而将他人「起底」，「起底」无助解决任何问题，相反往往只会使冲突升级。此外，身份证及其他证件载有属敏感的个人资料，在未经当事人的同意下随意或故意披露其证件副本，可以构成「起底」罪行。违例者一经定罪，最高可被处罚款港币100万元及监禁五年。


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
19小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
17小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
18小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
13小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
17小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
20小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
16小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
19小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
6小时前