山泥倾泻︱政府人造斜坡事故率高私人1至3倍 部分3年内重复倾泻 土拓署 : 政府斜坡范围广、性质多元

近年极端天气频繁，台风暴雨往往导致多区山泥倾泻，除影响市民出入，亦有可能危及性命。申诉专员陈积志今日（8日）宣布，公署完成就特区政府的防治山泥倾泻工作及对政府斜坡的管理的首项主动调查行动，深入剖析政府的防治山泥倾泻工作及对政府人造斜坡的管理，并向土拓署、地政总署、路政署、水务署及建筑署提出合共32项主要改善建议。公署调查发现，政府人造斜坡发生山泥倾泻事故的比率高于私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等。另外，多宗涉及政府人造斜坡的较严重山泥倾泻事故个案，部分斜坡在首次发生事故起计的3年内重复发生事故。

近10年本港年均约214宗山泥倾泻事故

全港有约61,000个已登记的人造斜坡，政府人造斜坡占38,600多个，私人人造斜坡则有15,800多个，另有6,300多个混合责任人造斜坡。调查发现，2015至2024年，本港每年平均录得约214宗山泥倾泻事故，较1989至2014年的每年平均约300宗下跌近三分之一。在2015至2024年的山泥倾泻事故中，近两成半涉及天然山坡。公署审视自2008年起的9宗严重事故，发现多数涉及天然山坡，且大部分事前未被纳入长远防治山泥倾泻计划，或即使已被纳入该计划，但所处的优次较低而在事故前未被纳入计划的顾问合约，以展开实际的工程研究及设计。

2023年9月在筲箕湾耀兴道发生的山泥倾泻事故。政府新闻处图片

个别政府人造斜坡5年山泥倾泻4次

至于政府人造斜坡，同期事故超过四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的则约为5%。公署分析指出，撇除两类人造斜坡的实际事故数目差异后，在2020至2024年间，政府人造斜坡发生山泥倾泻事故的比率，按年介乎0.1%至0.6%，仍高于按年介乎0.03%至0.3%的私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等，情况值得关注。

该数据亦显示，两者按年发生山泥倾泻事故的比率均低于1%，属甚低水平，而接近八成发生于政府人造斜坡的山泥倾泻事故，所涉及的均是「人命后果类别」级别较低的第二和第三级。

此外，公署审视自2014年起多宗涉及政府人造斜坡的较严重山泥倾泻事故个案，发现部分斜坡在首次事故起计的3年内重复发生事故，个别更在5年内于不同部分发生4次事故。

申诉专员陈积志表示，欣悉调查期间土拓署主动提出改善措施，包括由2025年起3年内，逐步增加长远防治山泥倾泻计划的年度目标，每年进行风险缓减工程的天然山坡由30个增至40个，巩固政府人造斜坡的年度目标，由150个增至200个。土拓署亦已识别3个与筲箕湾耀兴道地质状况相似的天然山坡纳入计划，并会重点审视对市民生活有较大潜在影响的人造斜坡。

调查发现，在2015至2024年发生的山泥倾泻事故中，超过四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的则约为5%。图为红山半岛大面积山泥倾泻。

提32项主要改善建议

公署认为，土拓署应采取措施进一步提升斜坡的安全管理。同时，各部门应持续深化协作，促进意见交流及经验分享，令防治山泥倾泻工作做得更加精准到位。 公署向各个部门提出的主要改善建议包括：

土拓署应积极研究加快为三个已纳入长远防治山泥倾泻计划、与筲箕湾耀兴道的地质状况相似的天然山坡，开展风险缓减工程的可行性；

土拓署应继续定期审视现行拣选天然山坡纳入长远防治山泥倾泻计划的考虑因素有否进一步优化的空间，让当局能及早识别具潜在风险的天然山坡；

土拓署应继续关注和审视政府人造斜坡与私人人造斜坡在发生事故的比率是否出现重大差异，并了解个中原因，以及在有需要时制订合适的应对措施；

若土拓署审视后发现部门对政府人造斜坡的维修保养工作有进一步提升的地方，则应继续以技术指引的方式订明，让负责维修斜坡的部门有所依循；

土拓署应继续定期检视现时就拣选政府人造斜坡纳入长远防治山泥倾泻计划进行巩固工程的考虑因素有否优化的空间（例如更有弹性地按实际情况提升重复发生山泥倾泻事故的斜坡在计划内的优次）；

土拓署应继续透过逐步增加的斜坡监测及管理数据，配合人工智能及大数据分析，提升当局对防治山泥倾泻工程及斜坡维修审核的管理，以及部署山泥倾泻事故后的应对工作；

土拓署应研究将涉及政府人造斜坡事故的调查及善后工作等纳入斜坡维修审核范围，以期从多角度审视斜坡维修部门的工作有否进一步提升的空间，以汲取经验，防患于未然；以及

各相关部门（包括地政总署、路政署、水务署及建筑署）可一同透过土拓署正在建立的中央斜坡维修资料库，多利用「智慧斜坡记录册」作数据分析，掌握最新的斜坡维修状况、分享常见的维修保养问题、评估暴雨对斜坡的影响，从而协助部门计划日常维修检查和于恶劣天气后的特别巡查工作，借以提升效率。

土拓署 : 政府负责的人造斜坡范围很广、性质多元、风险程度不一

土木工程拓展署回应时表示，公署指政府斜坡的山泥倾泻事故比率相对较高及有重复发生的情况。其实这主要与斜坡的分类和构成潜在影响程度有关，并反映政府以风险为本的原则处理斜坡。政府负责的人造斜坡范围很广、性质多元、风险程度不一，当中包括构成较高、中度及较低潜在影响的斜坡，这些潜在影响级别主要是根据斜坡发生山泥倾泻后可能造成的人命伤亡风险来划分的。政府会优先对构成较高潜在影响的斜坡进行防治工程，以保障公众安全。

土拓署指部分政府斜坡属于构成中度或较低潜在影响的类别，因其位置较偏远或人命伤亡风险较低，所以未必是优先处理对象，以至这些属中度或较低潜在影响的政府斜坡可能在风险可控的情况下发生山泥倾泻。相对而言，私人负责的人造斜坡性质较为单一，多位于私人民居附近，一旦发生山泥倾泻，对居民影响较大，所以一般属于构成较高潜在影响的斜坡，注视程度亦因而较大。这解释了为何整体上政府斜坡的山泥倾泻比率看似较高，或有个别属中度及较低潜在影响的斜坡重复出现山泥倾泻的情况。



土拓署强调，在2020至2024年，无论是政府或私人人造斜坡，其年度山泥倾泻事故比率均低于1%（政府斜坡介乎0.1%至0.6%，私人斜坡介乎0.03%至0.3%），属于相当低的水平。整体而言，过去十年（2015至2024年）每年平均约录得 214宗事故，较以往（1989至2014年）平均约300宗的水平下降近三分之一，反映持续的防治工作已取得显著成效。