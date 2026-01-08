山泥倾泻︱政府人造斜坡事故率高私人1至3倍 部分3年内重复倾泻

近年极端天气频繁，台风暴雨往往导致多区山泥倾泻，除影响市民出入，亦有可能危及性命。申诉专员陈积志今日（8日）宣布，公署完成就特区政府的防治山泥倾泻工作及对政府斜坡的管理的首项主动调查行动，深入剖析政府的防治山泥倾泻工作及对政府人造斜坡的管理，并向土拓署、地政总署、路政署、水务署及建筑署提出合共32项主要改善建议。公署调查发现，政府人造斜坡发生山泥倾泻事故的比率高于私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等。另外，多宗涉及政府人造斜坡的较严重山泥倾泻事故个案，部分斜坡在首次发生事故起计的3年内重复发生事故。

近10年本港年均约214宗山泥倾泻事故

全港有约61,000个已登记的人造斜坡，政府人造斜坡占38,600多个，私人人造斜坡则有15,800多个，另有6,300多个混合责任人造斜坡。调查发现，2015至2024年，本港每年平均录得约214宗山泥倾泻事故，较1989至2014年的每年平均约300宗下跌近三分之一。在2015至2024年的山泥倾泻事故中，近两成半涉及天然山坡。公署审视自2008年起的9宗严重事故，发现多数涉及天然山坡，且大部分事前未被纳入长远防治山泥倾泻计划，或即使已被纳入该计划，但所处的优次较低而在事故前未被纳入计划的顾问合约，以展开实际的工程研究及设计。

2023年9月在筲箕湾耀兴道发生的山泥倾泻事故。政府新闻处图片

个别政府人造斜坡5年山泥倾泻4次

至于政府人造斜坡，同期事故超过四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的则约为5%。公署分析指出，撇除两类人造斜坡的实际事故数目差异后，在2020至2024年间，政府人造斜坡发生山泥倾泻事故的比率，按年介乎0.1%至0.6%，仍高于按年介乎0.03%至0.3%的私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等，情况值得关注。

该数据亦显示，两者按年发生山泥倾泻事故的比率均低于1%，属甚低水平，而接近八成发生于政府人造斜坡的山泥倾泻事故，所涉及的均是「人命后果类别」级别较低的第二和第三级。

此外，公署审视自2014年起多宗涉及政府人造斜坡的较严重山泥倾泻事故个案，发现部分斜坡在首次事故起计的3年内重复发生事故，个别更在5年内于不同部分发生4次事故。

申诉专员陈积志表示，欣悉调查期间土拓署主动提出改善措施，包括由2025年起3年内，逐步增加长远防治山泥倾泻计划的年度目标，每年进行风险缓减工程的天然山坡由30个增至40个，巩固政府人造斜坡的年度目标，由150个增至200个。土拓署亦已识别3个与筲箕湾耀兴道地质状况相似的天然山坡纳入计划，并会重点审视对市民生活有较大潜在影响的人造斜坡。

调查发现，在2015至2024年发生的山泥倾泻事故中，超过四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的则约为5%。图为红山半岛大面积山泥倾泻。

提32项主要改善建议

公署认为，土拓署应采取措施进一步提升斜坡的安全管理。同时，各部门应持续深化协作，促进意见交流及经验分享，令防治山泥倾泻工作做得更加精准到位。 公署向各个部门提出的主要改善建议包括：