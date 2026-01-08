Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浸大学生会成员涉挪用公款近75万元 3人被控串谋欺诈等5罪 月底区院答辩

社会
更新时间：11:06 2026-01-08 HKT
发布时间：11:06 2026-01-08 HKT

浸大学生会2成员涉嫌挪用公款，于前年至去年间从学生会基金提取约75万元，浸大学生会评议会核数时发现账目可疑揭发事件。2成员连同其中1人28岁同居男友同被控1项串谋欺诈罪及1项交替盗窃罪，同居男友另被控3项洗黑钱罪。案件今早于九龙城裁判法院再讯，获准转介至区域法院于本月29日答辩，期间3人续准保释。

3名被告依次为21岁男学生陈俊暹、24岁女客户服务员翁碧淇及28岁无业男朱棨燊，一同被控于2023年11月16日与2024年8月16日之间，首尾两日包括在内，在香港一同串谋诈骗庄佩贤，即不诚实而虚假地向庄佩贤表示其须发还某些款项予陈俊暹及/或翁碧淇及/或朱棨燊，而诱使庄佩贤从以香港浸会大学学生会名义开立的恒生银行账户及以香港浸会大学学生会名义开立的东亚银行账户中，提取合共港币749,457元；交替被控同日同地偷窃港币749,457元，而上述物品为属于他人的财产。

朱棨燊另被控于2023年5月17日与2024年7月30日之间，首尾两日包括在内，在香港知道或有合理理由相信该财产，即1笔于众安银行帐户内总额为港币1,331,077.07元的款项、1笔于MOX银行帐户内总额为港币1,647,494.6元的款项，及1笔于渣打银行帐户内总额为港币669,193.31元的款项，全部或部分、直接或间接代表任何人的从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。

案件编号：KCCC3269/2025
法庭记者：陈子豪

