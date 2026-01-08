宏福苑大火︱仍有10名伤者留医情况稳定 「精神健康专线」接34宗居民求助

大埔宏福苑五级火灾，至今已一个多月。政府今日（8日）公布伤者最新情况，截至1月6日，79名伤者中有69人已先后康复出院，余下10名伤者均情况稳定。

火灾发生后，宏福苑8座楼宇的所有居民，包括外籍家庭佣工均可享有全额医疗费用豁免安排至今年12月31日，涵盖住院、家庭医学及专科门诊等。截至前日（6日），已为约1,700名居民提供所需医疗服务。

累计23人获安排免费镶配假牙

另有超过300名私营家庭医生参加义诊计划，涵盖超过450个服务点，当中包括8间私家医院，累计有78名居民获安排义诊服务。中医义诊服务则已有超过360名中医师参加，涵盖超过620个服务点，累计有30名居民获安排义诊服务。牙医免费镶配假牙服务有超过100名私营牙医参加，涵盖超过130个服务点，累计有23名居民获安排免费镶配假牙服务。18区康健中心热线亦累计接获265人次的来电。

心理健康支援方面，「情绪通」18111精神健康支援热线在事故当日已即时增派人手，并加强对接听员的训练，以应对市民因事件而可能产生的情绪困扰。由事发至1月6日，热线已接听超过12,800宗来电，其中约700宗来电与火灾相关；WhatsApp功能亦已处理超过600宗信息，其中约50宗与火灾相关。医管局的「精神健康专线」，共收到94宗与火灾相关来电，其中34宗来电来自受影响市民。

