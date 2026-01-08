免试签驾照︱取消现场派筹人龙即消失 李颂恩料3月全面实施网上预约

「粤车南下」实施后，俗称「吸牌」的「免试签发香港正式驾驶执照」需求量急增，连日来有「排队党」在金钟牌照事务处外通宵轮候。有见及此，运输署宣布以「电子即日筹」安排，全面取代现场派筹，并在今日（8日）起取消现场派筹安排。运输署长李颂恩强调，每张电子即日筹必须以申请人个人资料登记，到场时亦须出示电话短讯核实身份，以防转让、买卖筹号等情况。

网上取筹加入辨识真人功能

李颂恩今日在电台节目表示，新安排实施后，今早金钟牌照事务处外已不见排队人龙，到场人士均为办理一般牌照服务。她形容新措施便利市民，申请人可按筹号时段到场，免却现场轮候。同时，数字办与运输署协作，在网上取筹系统中加入辨识机器人功能，分析登入者是否真人，以防程式党又在网上抢预约名额。

她又透露，运输署预计于3月推出网上预约服务，并尽快推进技术准备，若能提早推出亦会尽量配合。

陈恒镔 ：不排除「程式党」取代「排队党」

立法会议员陈恒镔在同一节目中表示，网上抢筹或会转为技术竞争，新安排虽非完美，但至少可避免现场冲突。对于会否出现「程式党」取代「排队党」，陈恒镔称不排除此可能，因此电子即日筹未必能完全解决问题，需观察实施情况，强调只有全面推行网上办理，才能根本杜绝代办问题，促请运输署加快步伐。

他又指出，因应「粤车南下」、海外自驾游等趋势，内地人士申请免试签发香港驾照的需求持续上升，相信每日300个筹额仍不足以应付。长远而言，全面网上办理是大势所趋，最大难度在于核实内地驾驶执照真伪，建议当局与内地部门商讨系统对接，以防造假。

划分「代理」与「个人」筹 保障市民亲办权益

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培在同一节目表示，市民用杂物霸位的做法不仅导致街道阻塞、影响市容，更衍生出不公平的「排队党」问题，运输署其后亦从善而流，即时作出改变，可以在下星期使用即时电子筹，是实现公平、公开的有效方法。

他亦建议网上取即日筹可以分为上午筹和下午筹，方便住得较为远的内地车主，从容办理相关手续。

对于网上系统可能被中介代理大规模抢占的担忧，李耀培提倡设立双轨制，将「即日筹」配额明确划分为「代理」及「个人」筹，他更提议，个人配额可考虑分配到交通更便利的牌照事务处，例如铁路站的沙田牌照事务处，以方便内地申请人。同时，此配额制度应保持弹性，当某一方需求减少时，可将名额灵活调配予另一方。

对于政府预计在三月推出全面网上预约服务，李耀培表示，即使在该系统落实后，运输署仍应保留一定数量的「即日筹」予紧急需要换牌的人士。

运输署昨日（7日）宣布，由下周一（12日）起，就申请免试签发香港正式驾驶执照（免试签发）实施「电子即日筹」安排，全面取代现场派筹。运输署会在每个工作日上午7时开放系统，提供300个即日筹，先到先得 ，每张筹号可办理一份指定申请人的免试签发申请。申请人须经指定网站登入「电子即日筹」系统取筹。

相关新闻：

免试签驾照｜运输署 : 1.8开始取消现场派筹 1.12起实施「电子即日筹」日派300个

免试签驾照｜金钟「吸牌」现排队人龙抢明日筹 内地中介一人摆10凳霸位 代办费海鲜价收300至过千

