天文台｜明日气温续寒冷 最低气温12°C 周六及日天气回暖 最高气温回升2字头

社会
更新时间：07:01 2026-01-08 HKT
发布时间：07:01 2026-01-08 HKT

冬季季候风正影响广东沿岸。本港今早寒冷，市区气温下降至11、12度左右，而由于天朗气清，新界部分地区辐射冷却尤其明显，气温更降至7度或以下，其中打鼓岭更只有6度。按天文台9天天气预报，明日气温仍然寒冷，最低气温只有12度，随后天气开始回暖，周六及周日最低气温14度，最高气温回升至2字头。

随著季候风在周末稍为缓和，华南气温略为回升，但早上仍然清凉。按天文台9天天气预报，下周天气逐步回升，下周一(12日)气温介乎15-19度，下周二(13日)最低气温16度，最高气温22度，大致天晴。日间干燥。下周三(14日)至周六(17日)气温同样介乎16至21度，吹东至东北风4级。

天文台预料一股偏东气流会在下周初影响华南沿岸，该区风势颇大。而干燥的东北季候风会在下周中后期为广东沿岸带来大致晴朗的天气。

