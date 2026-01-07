Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公立医院收费改革｜大批病人涌家庭综合中心申医费减免 医管局：与社署沟通确保适时处理

社会
更新时间：22:52 2026-01-07 HKT
发布时间：22:52 2026-01-07 HKT

香港公立医院收费已于本月起调整，在新机制下，急症室服务、普通科门诊、处方药物等均调高收费，并设有「全年1万元医疗费用」上限措施，超出的费用将由医管局「包底」，合资格市民可申请。大批病人申请医费减免，部分人转到社署辖下家庭综合中心申请。医院管理局表示，已与社署沟通，确保适时处理市民的医疗费用减免申请。

医管局回复《星岛头条》查询表示，医管局在公营医疗收费改革正式实施前已与社会福利署（社署）保持沟通，以确保适时处理市民有关医疗费用减免的申请。

医疗费用减免机制经优化后，已设立专责队伍，协助病人处理申请医疗费用减免的相关事宜。为进一步缩短处埋时间，医管局建议无论是已预约于公立医院或家庭医学诊所应诊的病人，均可于就诊前两个月到各公立医院或诊所的医务社会服务部或专责队伍提交相关申请；有经济困难的病人，如需即日或紧急接受治疗，专队亦会提供协助。另外，已预约于家庭医学诊所应诊的病人，可于就诊前两个月到社署综合家庭服务中心或其他指定服务单位提交相关申请。

医管局会继续与社署合作，并保持密切沟通，在可行的情况下将部分申请分流至医院或诊所的医务社会服务部或专责队伍处理；亦会加派人手，为有需要市民提供即时协助，确保各项服务继续运作畅顺，以及病人不会因为经济困难而得不到应有的医疗服务。

社会福利署回复《星岛头条》查询表示，一直与医院管理局保持沟通，处理市民有关医疗费用减免的事宜。就近日出现大批病人转到社署辖下的服务单位查询及申请医疗费用减免的情况，社署会与医管局作出跟进及协调安排。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
7小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
5小时前
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起
饮食
7小时前
柬埔寨太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志。
00:46
太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国 接受有关部门调查
即时国际
5小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
13小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
2026-01-06 22:00 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
7小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
6小时前
《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？
《中年好声音》台柱大爆TVB颁奖礼得奖「潜规则」 赛前被告知一事冇奖机会高？
影视圈
7小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
8小时前