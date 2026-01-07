宏福苑大火｜建造业议会统一采购5万张棚网 首批下周四抵港 每张$170

大埔宏福苑的五级火令人关注棚网安全。政府要求全港所有维修地盘拆除棚网，并由建造业议会为业界提供集体采购及统筹检测棚网的服务。建造业议会今日（7日）与业界举行闭门会议。建造业议会行执行总监郑定寕会后见记者时透露，12月底已向广东省两家供货商「落订」，总采购5万张棚网，数量料可覆盖受「下架令」影响的420栋楼宇。首批1.2万张棚网可望于下周四 (15日) 抵港，将优先供应予工程即将完成、需求较迫切的承建商。

每张棚网价钱170元 已包括测试等费用

他又强调，是在走访多个省市并亲自检验后，才选定两家邻近香港的广东生产商，以缩短供应时间，而每张棚网价钱是170元，当中已包括测试费及全面追踪系统标签费用，如在香港认可的测试所抽样检测等。

由建造业议会统一采购的首批1.2万张棚网可望下周四 (15日) 抵港。资料图片

他表示，今次安排为应对紧急需求，一次过集体采购5万张安全网，以加速复工。有关棚网将陆续分批抵港。

