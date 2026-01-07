Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜建造业议会统一采购5万张棚网 首批下周四抵港 每张$170

社会
更新时间：20:30 2026-01-07 HKT
发布时间：20:30 2026-01-07 HKT

大埔宏福苑的五级火令人关注棚网安全。政府要求全港所有维修地盘拆除棚网，并由建造业议会为业界提供集体采购及统筹检测棚网的服务。建造业议会今日（7日）与业界举行闭门会议。建造业议会行执行总监郑定寕会后见记者时透露，12月底已向广东省两家供货商「落订」，总采购5万张棚网，数量料可覆盖受「下架令」影响的420栋楼宇。首批1.2万张棚网可望于下周四 (15日) 抵港，将优先供应予工程即将完成、需求较迫切的承建商。

每张棚网价钱170元  已包括测试等费用

他又强调，是在走访多个省市并亲自检验后，才选定两家邻近香港的广东生产商，以缩短供应时间，而每张棚网价钱是170元，当中已包括测试费及全面追踪系统标签费用，如在香港认可的测试所抽样检测等。

由建造业议会统一采购的首批1.2万张棚网可望下周四 (15日) 抵港。资料图片
由建造业议会统一采购的首批1.2万张棚网可望下周四 (15日) 抵港。资料图片

他表示，今次安排为应对紧急需求，一次过集体采购5万张安全网，以加速复工。有关棚网将陆续分批抵港。

相关新闻:

宏福苑大火｜颂雅路西熟地成重建选址之一 原属单幢46层高公屋/绿置居用地 伙数较原址少近三成半

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
4小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
23小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
7小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
3小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
10小时前
港铁老翁争位施袭│马尾女遭「兜锤窝面」身心受创 网片疯传后失新工 盼缉拿凶徒
港铁老翁争位施袭│马尾女遭「兜锤窝面」身心受创 网片疯传后失新工 盼缉拿凶徒
突发
5小时前
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
8小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
10小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
2小时前
炎明熹风光加盟Sony Music进军大中华 过档感受自由：之前被保护 TVB未派员采访Gigi咁回应
02:48
炎明熹风光加盟Sony Music进军大中华 过档感受自由：之前被保护 TVB未派员采访Gigi咁回应
影视圈
5小时前