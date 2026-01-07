房委会总结资助出售单位工作 售出9,700单位占总数99%销情理想

房屋委员会今日（7日）在社文平台总结2025年资助出售单位工作，其中「绿置居2024」选楼程序已于2025年11月26日展开，并在25日内完成。房委会表示，年内共售出「居屋2024」及「绿置居2024」合共约9,700个单位，占总数量的99%，销售情况理想。

房委会指出，过去一年售出「居屋2024」下5个位处启德、观塘、油塘、东涌及屯门的新居屋发展项目，共7,132个单位，以及「绿置居2024」下新绿置居发展项目，九龙湾宏致苑共2,538个单位，合共约9,700个单位，占总数量的99%，销售情况十分理想。

房委会解释，九龙湾宏致苑有38个未售出的单位，实用面积约18平方米（约194平方呎）。就未售出绿置居单位的销售安排，一般会考虑发展项目的落成日期、单位面积、销售反应等因素。计划在2026年第二季将有关建议提交房委会资助房屋小组委员会审议。

房委会于过去一年在多方面优化资助出售单位的销售安排，包括延长资助出售单位的最长按揭保证期及按揭还款期，以便利买家取得按揭贷款。相关安排实施后，二手资助出售单位的成交量显著上升约60%；落实「家有初生优先选楼计划」，「居屋2024」下已有约800个有初生婴儿的家庭成功购买单位；由「绿置居2024」起，向前两次连续申请资助出售单位而未能成功购买单位的申请人，提供多一个抽签号码，约有12,000份申请获发额外抽签号码；由「居屋2025」起，为40岁以下白表青年家庭及一人申请者多派一个抽签号码；善用「白居二」配额，房委会已向「白居二2024」成功申请者发出两批批准信，以善用配额。

居屋、绿置居及白居二新计划今年第二季同步接受申请

房委会将持续推出更多优化安排，以完善置业阶梯，包括由「居屋2025」起，将绿、白表的配额比例由40：60调整至50：50，以协助更多公屋租户购买资助出售单位，并增加居屋及绿置居面积较大单位的比例；由「居屋2025」及「绿置居2025」起，资助出售单位于公开市场出售限制的年期将由现时首次转让日期起计15年，放宽为10年，以便利业主补价及向上流动。

房委会资助房屋小组委员会已于上月中通过「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」的新计划，预计将于2026年第二季同步接受申请。随著近年资助出售单位陆续落成，房委会预期白表及绿表申请者将有更多选择，更容易选购到心仪单位。