廉署起诉60岁妇 涉以$100行贿汇丰银行职员协助开户

社会
更新时间：19:13 2026-01-07 HKT
发布时间：19:13 2026-01-07 HKT

廉政公署落案起诉一名女子，控告她涉嫌以100元行贿一名银行职员，以协助她开设个人银行户口，案件今午（7日）在西九龙裁判法院提讯。

张莉，60岁，退休人士，被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9（2）条。被告今日并无答辩，裁判官朱文瀚将案件押后至3月4日再提讯，期间被告获准保释。

被告于2026年1月5日下午到香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）大角咀一间分行申请开设个人银行户口。一名汇丰银行员工指示被告透过银行手机应用程式提交申请，惟被告未能完成有关申请。控罪指被告涉嫌于同日向该名汇丰银行职员提供贿款100元，以协助她在汇丰银行开设个人银行户口。该名汇丰银行职员当场制止被告并拒绝其要求，随即向银行汇报事件。廉署接获贪污投诉，同日拘捕被告。

廉署提醒公众，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热线（2526 6366）。汇丰银行在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由廉署人员赖俊良代表出庭。

