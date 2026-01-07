Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房委会料2026/27盈余降至159亿 因出售单位售价降低 将削2%经常开支

社会
更新时间：18:44 2026-01-07 HKT
发布时间：18:44 2026-01-07 HKT

房委会财务小组委员会今日（7日）宣布，已通过房委会2026/27年度建议预算，将在本月19日举行的房委会公开会议讨论和通过后，呈交行政长官批准。

预测盈余降至159亿 麦萃才：将削2%经常开支

房委会财务小组委员会主席麦萃才指，2026/27年度综合运作帐目盈余预计有近159亿元，低于2025/26年度修订预算的177亿元，主因是新一个年度出售资助房屋单位的平均售价降低，而房委会将在2026/27及2027/28年度，每年削减2%经常开支。

他又称，新一个年度资助自置居所运作帐目净收入预计为130.72亿元，低于本年度修订预算，主要由于预期完成转让契据的发展项目较多位于新界，平均售价比本年度为低。而租住房屋运作帐目，新一个年度预计有15.1亿元净收入，与本年度修订预算相近。商业楼宇运作帐目净收入预计为12.81亿元，同样与本年度修订预算相若。

预计开支5年内增131亿元

他又提到，建筑开支仍是房委会最大开支项目，随著新公营房屋项目数量增加，预计开支从本年度的325亿元，增加至新一个年度的382亿元，并上升至2029/30年度的456亿元。

小组预计2026/27年度的年终现金及投资结余有近635亿元，比本年度修订预算少50多亿元，到2029/30年度更减少至近353亿元，但强调有足够财政资源，应付截至该年度的经常开支及资本开支。

记者：谢宗英

摄影：苏正谦

