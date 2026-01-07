免试签驾照｜运输署 : 1.8开始取消现场派筹 1.12起实施「电子即日筹」日派300个

粤车南下上月开始实施，内地驾驶者须持有香港驾驶执照方能申请，令运输署「免试签发香港驾驶执照」、即俗称「吸牌」需求上升，金钟牌照事务处外近日更出现通宵排队乱象。运输及物流局局长陈美宝昨日（6日）下午联同常任秘书长丘卓恒与运输署召开紧急视像会议，敦促署方进一步优化处理程序。运输署今日（7日）宣布，位于金钟统一中心的香港牌照事务处将由下星期一（12日）起，就申请免试签发香港正式驾驶执照实施「电子即日筹」安排，全面取代现场派筹，以进一步优化申请程序，处理与日俱增的需求，并确保有需要人士公平有序地使用服务。

未来两日免试签发不设现场派筹

运输署表示，由于有人滥用现场派筹安排，为防止免试签发的轮候影响其他牌证申请，以及优化牌照事务处的秩序管理，署方将由明日（8日）开始取消免试签发现场派筹安排。申请人或其代理人由1月12日起可使用「电子即日筹」服务经网上取筹。此外，现有免试签发网上预约柜位服务维持不变，早前经网上预约系统提前预约柜位服务的申请人可继续按预约时间前往香港牌照事务处办理免试签发申请。

成功取筹将获电话短讯通知

由1月12日起，署方会在每个工作日上午七时开放系统，提供300个即日筹，而每张筹号可办理一份指定申请人的免试签发申请。免试签发申请人须经指定网站登入「电子即日筹」系统取筹，先到先得。申请人须在系统输入身分证明文件首四位数字或字母、英文姓名及流动电话号码（同时接受香港以外的流动电话号码）等资料。

成功取筹人士会收到以#cefs@govhk发出的电话短讯通知，并须按短讯内的指定时段前往香港牌照事务处柜位递交申请文件。逾时或缺席者须重新透过系统取筹。署方会继续留意申请情况，有需要会适时调整即日筹数目。

有关「电子即日筹」安排由数字政策办公室（数字办）协助提供，以便利申请免试签发的人士遥距领取即日筹，免却实体轮候的需要，简化申请流程。运输署会与数字办保持紧密合作，确保系统运作畅顺。

香港牌照事务处会即日张贴告示，公布免试签发「电子即日筹」的新安排，并加派人手维持秩序，以及解答市民的查询和提供协助。至于其他驾驶执照相关柜位服务，取筹和轮候安排维持不变。

运输署发言人强调，署方一直严谨处理和核实每宗免试签发申请。申请人必须提交足够、真实和准确的证明文件并完全符合法例订明的申请资格，申请方可获批。

运输署：尽快推出全面网上预约

此外，运输署正与数字办紧密合作，优化网上预约免试签发柜位服务的系统，包括新增认证技术及加大系统容量，务求尽快推出全面网上预约，以及将处理免试签发申请的柜位服务扩展至其余三个牌照事务处（即位于长沙湾政府合署的九龙牌照事务处、东九龙政府合署的观塘牌照事务处和沙田政府合署的沙田牌照事务处）。

长远而言，署方正积极研究利用人工智能技术处理免试签发申请程序，申请人可上载申请文件供系统初步审批，并只需按其预约时段带同申请文件正本前往牌照事务处进行核实，进一步减少透过代办提交申请的需要。署方会持续推动牌照服务电子化，适时公布新措施的详情。