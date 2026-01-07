西环148年历史香庄2月结业 第四代传人：唔偷工减料致赚唔到钱 冀太公原谅

新年伊始，再有老字号结业。位于西环石塘咀的老字号「陈联馨香庄」宣布，将于2月5日光荣结业，如清完货则会提前「拉闸」。这间自1877年创立的香舖，最终不敌时代变迁与市场转型，为其148年的历史画上句号。「陈联馨香庄」第四代传人陈伯伯已年届80，谈起即将结业的家传香庄，语气中满是惋惜，「太公创咗业出嚟咁耐，我哋守业守咗咁耐，由我将佢结束咗，梗系可惜啦，希望太公原谅我啦」。

香庄传人：个时势唔容许我哋生存落去

问及结业原因，陈伯伯表示，家族生意一直恪守「童叟无欺」的宗旨，材料务求十足，不偷工减料，「就因为唔能够偷工减料，所以赚唔到钱」。他无奈解释，若将售价提高，认识传统好香的旧顾客已越来越少，而不认识的新客人则会觉得价格太贵，难以接受，形容「个时势唔容许我哋生存落去」，自己亦年事已高，是时候退休。

陈伯伯对社会将「香」视为迷信品深感不解，他认为「香」是供奉用的制成品，是表达对尊敬对象的礼敬，无论是祭祖或宗教场合，都是一种文化与心意的体现。「香」亦有多种用途，如香薰、辟味等，气味怡人且对身体无碍，惟仍有部分人觉得烧香烟雾有毒。他感叹，现时越来越少人烧香，现代人生活繁忙，「两餐都唔掂，地方又细咗」，减少点香习惯，而年轻一代对此传统文化的认识与接受程度减弱，加上普遍误解「香」的意义，均导致市场萎缩。

客人花费逾千元支持

陈伯伯提到，太公认为树大招风，专注做好自己就好，因此店舖作风低调，从不宣传，导致认识并欣赏其产品的客源逐渐萎缩。他自问「对得住太公」，已尽力守住这份家业。经营多年，最令陈伯伯高兴的，是遇到懂得欣赏其产品的顾客，惟曾被人冒充招牌，令顾客以为自家产品越做越差，损失生意。他坦言，这亦是经营失败的原因之一，曾尝试「打假」，但效果不彰。

这间香庄对陈伯伯意义重大，「太公养大我哋，我哋养大仔女」。对于结业之后的生活，他亦看得通透，打算先休息一段时间，计划享受生活，去游水或打麻雀，「做咗60几年都要唞下啦」。

客人杨太太经制香师傅推荐，得知该店拥有逾百年历史，便在结业之际特意前来选购。杨太太昨日已首次到访，回家试用后发现香品「啱用、味道好好」，且价格相宜，亦清楚香舖即将结业，故今日决定再次前来购置十几包香品，花费逾千元，「真系想嚟支持佢哋㗎」。她特别称赞店舖老板一家待人亲切热情，乐于与顾客交流。

香庄东主叹家族生意经营困难

陈伯伯儿子、香庄第四代东主陈先生表示，公司主要做出口生意，但近年外国订单明显减少，导致营运出现压力。市场竞争亦愈趋激烈，不仅香港本地，内地、马来西亚、台湾等地都有同行，各有不同经营模式，令竞争变得更加困难。

他指，随时代发展，家族生意经营越见困难，经历过高低起跌，如今来到「比较落嘅时候」。被问到会如何处理店内牌匾、招纸等具历史意义的物品，他称会交给好心人放出展示，让这些旧物得以保存。

父子二人亦向记者展示2019年美国客户发来的「赞美邮件」。客人在邮件中表示，在Google评价中，给予店舖五星满分，盛赞陈伯伯一家友好热情，更指店内香品「物超所值」，对所购香品全数满意，希望下次访港再度光顾。

