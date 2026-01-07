涉收贿助3人获聘护理员 32岁暂托中心时任护理员获准保释3月再讯

32岁天水围暂托中心时任女护理员涉嫌收受3人贿款，以协助他们获聘，被廉政公署起诉3项代理人接受利益罪，今于屯门裁判法院首次提堂。署理主任裁判官邓少雄应申请押后案件至3月4日，期间被告获准以5000元保释候讯。

被告陈佩琪，时任护理员，被控3项代理人接受利益罪，分别指她作为Quality Services（HK）Limited派驻天水围暂托中心的员工，于或约于2022年9月3日，在香港，无合法权限或合理辩解下从黄伃滢、吴万仪、陈芳接受形式为1000至1500港元的馈赠、贷款 、费用、报酬或佣金，作为陈佩琪协助上述3人获Quality Services（HK）Limited雇用为该天水围暂托中心的护理员的诱因或报酬。

案件编号：TMCC30/2026

法庭记者：雷璟怡