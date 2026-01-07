八旬过路妇挨撞卷车底亡 货车司机认危驾还押1.9判刑

八旬老妇前年5月在旺角洗衣街横过马路时，遭中型货车撞倒后卷入车底拖行，送院抢救后不治身亡。涉案货车司机今在荃湾法院（暂代区域法院）承认危险驾驶引致他人死亡罪，辩方求情指案发后被告夜不能寐，须依赖睡眠药物，亦没有再驾驶货车。法官谭思乐将案件押后至1月9日判刑，期间被告还押候惩。

求情指被告事后需接受精神治疗

54岁被告陈世鸣，报称中型货车司机，被控危险驾驶引致他人死亡罪。控罪指陈于2024年5月20日在旺角洗衣街交界，在道路上危险驾驶中型货车，引致姓邝女子死亡。

辩方求情指，被告是专业驾驶者，驾驶货车超过13年，过往驾驶纪录尚算良好，没有同类刑事定罪纪录。被告在案发后没有再从事驾驶工作，不但夜不能寐，更需依赖药物以协助睡眠，并接受精神科治疗，望法庭轻判。

被告撞倒老妇拖行20米始发现意外

案情指，被告前年5月下午4时许，驾驶中型货车沿洗衣街往亚皆老街方向行驶，驾驶期间与随行同事交谈，不慎将过路的82岁姓邝女事主撞倒，惟被告没有及时停车，并辗过事主继续行驶。被告在碰撞后再驾驶货车行走约20米行驶后，被告才发现意外出现，立刻停下货车。

事主及后被送往医院抢救，惟终不治身亡。当时案发地没有过路灯，亦非行人过路处。被告被捕后在警诫下指，事主身穿深色衣物，故他或未能注意到事主，及后听见女性的尖叫，惟不清楚自己是否撞到某个物体，故在行驶约20米后才停下了货车。

案件编号：DCCC92/2025

法庭记者：黄巧儿