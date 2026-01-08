美国消费电子展｜美智能家居公司到香港科技馆参观 赞本港科技发展好 AI赋能工具引领潮流

【美国消费电子展/美国智能家居公司/AI/香港睿亚极光科技】美国消费电子展（CES）每年吸引超过18万名专业买主及专业人士入场参观，展场面积高达260万平方呎。美国智能家居公司负责人Michael Folk，于展览首天早上即到香港科技馆参观，并看中一款便携式人工智能（AI）视觉识别助手，有意入手产品，将与相关企业负责人再会面。他认为香港科技发展非常好，特别是在AI赋能工具上正在引领潮流。

香港睿亚极光科技首次参展 赞科技园助接触更多海外客户

Michael Folk的公司本身在拉斯维加斯成立，主力为客人在家中打造一个中枢系统以变成智能家居，且无需依赖云端运作，以保障客户的私隐，而香港睿亚极光科技有相同理念，都是透过建立本地AI系统，正好解决私隐问题。他指该公司目前正在寻找本地使用的AI摄像机，睿亚极光科技能提供解决方案，有意入手，至于会购入多少，他指要看稍后讨论的结果。

睿亚极光科技的便携式AI视觉识别助手，即让客户自行训练AI，客制化不同的警示系统，举例妈妈担心小朋友在家中走出露台，可以将家中一张相上载至系统，规划出安全区，AI识别到环境后下载模型到该公司的摄录器上，即可线下使用系统，每当小朋友离开安全区就会发出警示声。



该公司产品市场经理韩伟强表示，海外市场很著重个人私隐问题，若不断上载家中环境，很易被有心人使用相关的资料，而该公司系统只需上载一次作训练AI，安全性会转高。他们今次是首次参加CES，他指成果较预期好，认为科技园有助公司发展及帮他们接触更多海外客户。



记者郭咏欣美国拉斯维加斯报道