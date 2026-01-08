Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国消费电子展｜美智能家居公司到香港科技馆参观 赞本港科技发展好 AI赋能工具引领潮流

社会
更新时间：07:30 2026-01-08 HKT
发布时间：07:30 2026-01-08 HKT

【美国消费电子展/美国智能家居公司/AI/香港睿亚极光科技】美国消费电子展（CES）每年吸引超过18万名专业买主及专业人士入场参观，展场面积高达260万平方呎。美国智能家居公司负责人Michael Folk，于展览首天早上即到香港科技馆参观，并看中一款便携式人工智能（AI）视觉识别助手，有意入手产品，将与相关企业负责人再会面。他认为香港科技发展非常好，特别是在AI赋能工具上正在引领潮流。

香港睿亚极光科技首次参展  赞科技园助接触更多海外客户

Michael Folk的公司本身在拉斯维加斯成立，主力为客人在家中打造一个中枢系统以变成智能家居，且无需依赖云端运作，以保障客户的私隐，而香港睿亚极光科技有相同理念，都是透过建立本地AI系统，正好解决私隐问题。他指该公司目前正在寻找本地使用的AI摄像机，睿亚极光科技能提供解决方案，有意入手，至于会购入多少，他指要看稍后讨论的结果。

睿亚极光科技的便携式AI视觉识别助手，即让客户自行训练AI，客制化不同的警示系统，举例妈妈担心小朋友在家中走出露台，可以将家中一张相上载至系统，规划出安全区，AI识别到环境后下载模型到该公司的摄录器上，即可线下使用系统，每当小朋友离开安全区就会发出警示声。
 
该公司产品市场经理韩伟强表示，海外市场很著重个人私隐问题，若不断上载家中环境，很易被有心人使用相关的资料，而该公司系统只需上载一次作训练AI，安全性会转高。他们今次是首次参加CES，他指成果较预期好，认为科技园有助公司发展及帮他们接触更多海外客户。
 
记者郭咏欣美国拉斯维加斯报道

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
13小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
15小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
13小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
11小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
12小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
20小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
15小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
14小时前
日本导演揭古天乐成功之路惊人秘闻曝光 原来全靠天王当年一个决定造就「新一代影坛大亨」
日本导演揭古天乐成功之路惊人秘闻曝光 原来全靠天王当年一个决定造就「新一代影坛大亨」
影视圈
10小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
9小时前