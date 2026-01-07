Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1.25起乘商用车须戴安全带 九巴城巴共逾5000辆巴士配备安全带

社会
1月25日起，乘客须在所有已安装安全带的新、旧登记车辆上佩戴安全带，违者最高可被判罚款 5,000 元及监禁 3 个月。城巴及九巴合共已为逾5,000辆巴士安装安全带。

城巴表示，自2018年起，城巴已于所有新购双层巴士的所有座椅上安装安全带。目前，逾780辆巴士已于全车所有座椅或上层所有座椅配备安全带。

九巴则表示，前全数约4,300辆巴士车队的上层车头、下层车尾等指定座位均配备安全带；其中逾2,500辆巴士全车或上层所有座位都有设置，占全数车队六成，并获编排行走绝大部分途经快速公路的巴士路线。

为配合有关法例的实施，城巴指已透过车厢广播、海报、电子显示屏等渠道，加强宣传乘车安全及佩戴安全带之相关资讯；九巴则称，为车长提供内部指引，如有乘客举报其他座位上的乘客未有佩戴安全带，车长会使用车厢广播系统提醒；如发现安全带未能正常操作，会先建议乘客改坐其他座位，并作出纪录和通知公司跟进。同时，亦会透过不同渠道，包括车厢广播、车站及车厢显示屏等，加强提示乘客新规例要求，宣传须扣好安全带的信息。

