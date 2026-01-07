兼职女友非法禁锢及勒索罪成囚1年半 放监前3日遭律政司成功申请刑期覆核 改判入狱4年

男子与「兼职女友」约会期间，遭4名男子闯入房间拍下裸体影片，被逼向「女友」摸胸拍下「非礼」片段，继而遭勒索150万元。案中「兼职女友」早前被裁定非法禁锢及勒索罪成，判监18个月，惟律政司认为刑期过轻而申请刑期覆核，指原审法官崔美霞采用了错误的量刑起点，不当地扣减刑期；辩方则指女被告最快可在3天后获释，现时加监会引致不公。高等法院上诉庭法官彭伟昌、法官陈庆伟及杨家雄考虑双方陈词后，裁定律政司刑期覆核上诉得直，下令撤销原审判监18个月的刑期，改判她监禁4年。

女被告张羽妍案发时16岁，她早前于区域法院被裁定非法禁锢及勒索罪成，法官崔美霞将她判监18个月。控罪指被告于2021年9月13至14日，将X非法及损害性地禁锢；及于同年9月14日不当地要求X交出港币150万元。同案两名男同伙张炜贤及梁正贤早前已承认控罪，分别被判囚40个月及36个月。

律政司指判刑未反映案情严重性

律政司指女被告张羽妍角色关键，积极参与案件，又在知情下犯案，认为原审法官崔美霞错误地采用了过低的量刑起点，同案男被告的量刑起点为5年，女被告张羽妍的量刑起点却只是22个月，更因案件延误而获减刑4个月，未能充分反映案情严重性。律政司提到张羽妍在案发后一个月被捕，2天后已被送往法庭提堂，案件延误是由她自己一手造成，认为她不应因此获得刑期扣减，冀法庭大幅增加其刑期。

辩方则指，张羽妍已服刑逾1年，按照原审判监18个月来计算，理应在1月10日刑满出狱，现时大幅加刑会带来不公，法官陈庆伟则指本案案情具绑架罪元素，但张仅被控非法禁锢及勒索罪，直言她已十分幸运，否则刑期会更长。陈官同意本案的量刑起点过低，提到有同类型案件勒索金额更低，量刑起点也由12年起计，故原审法官把量刑起点订为22个月属量刑出错。上诉庭三名法官经商议后裁定律政司刑期覆核上诉得直，下令撤销原审只有18个月的刑期，改判张羽妍监禁4年。

案件编号：CAAR6/2025

法庭记者：刘晓曦