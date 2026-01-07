Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

选举投票日撕毁两候选人海报 七旬翁认刑毁辩称手痕 判缓刑1年半另赔$58

社会
更新时间：16:24 2026-01-07 HKT
发布时间：16:24 2026-01-07 HKT

七旬老翁于2025年选举投票日在深水埗损坏现届立法会议员梁文广及郑泳舜的10张候选人海报，在警诫下指因贪玩及「一时手痕」才犯案。退休老翁今早在西九龙裁判法院承认两项刑事损坏罪，被判监禁4星期、准缓刑18个月，另需分别向梁文广办事处和郑泳舜办事处赔偿9元及49元。

73岁被告吴玉堂，报称退休人士，被控两项刑事损坏罪，指他于2025年12月7日，在香港深水埗北河街90号外无合法辩解而损坏属于梁文广的三张2025年立法会选举九龙西选区候选人海报，总值9元，及属于郑泳舜的七张2025年立法会选举九龙西选区候选人海报，总值49元，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

警员巡经发现被告神色可疑

案情指，郑荣信及梁文广立法会议员办事处的职员，分别在去年11月1日及3日在案发地贴上郑荣信及梁文广的2025年立法会选举九龙西选区候选人海报，梁文广的三张海报总值9元，郑泳舜的七张总值49元。两名警员在案发地巡逻时，发现被告神色可疑，遂截停被告进行调查。

警员发现贴在案发地的选举宣传海报已被撕成碎片，及后被告承认撕毁选举海报。被告在警诫下承认出于贪玩犯案，表示「我一时手痕，先用手撕烂呢度大约10张啲议员嘅选举海报咋，比次机会啦」。

案件编号：WKCC77/2026
法庭记者：黄巧儿

