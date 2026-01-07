石澳68岁翁玩滑翔伞堕山亡 报告揭一阵强风突将事主掀离地面 疑未及带头盔及扣座袋

民航意外调查机构今日（7日）就2025年12月9日一架BGD Base 3滑翔伞在石澳打烂埕顶山飞行时失控坠落斜坡，造成一名68岁男飞行员死亡的意外，发表调查初步报告。报告指事发时该名男飞行员未佩戴头盔，亦未扣上座袋，正准备起飞并整理滑翔伞伞绳时，㇐阵突如其来的强阵风令滑翔伞完全充气，连同男飞行员㇐并掀离地面。数秒后，男飞行员连同滑翔伞坠落山坡，经抢救后证实不治。

男飞行员准备起飞时 一阵强阵风将男飞行员掀离地面

报告指去年12月9日㇐名男滑翔伞飞行员独自前往位于石澳郊野公园的滑翔伞活动区起飞场。至约下午2时 08分，行山人士目睹该飞行员正在准备滑翔伞活动，并整理滑翔伞的伞绳。当时滑翔伞虽受风力影响部分充气，但仍置于地面。飞行员未佩戴头盔，亦未扣上座袋。约40秒后，㇐阵突如其来的强阵风令滑翔伞完全充气，连同男飞行员㇐并掀离地面，当时他左手握著右侧操纵绳，右手则抓紧左侧操纵绳，身躯面向滑翔伞后方。升空约10秒后，左侧操纵绳从他手中脱落，滑翔伞随即开始折叠起来。数秒后，男飞行员连同滑翔伞坠落山坡。行山人士随即报警。

男飞行员当日送院，最终不治。资料图片

至约下午3时19分，政府飞行服务队直升机将男飞行员送往东区尤德夫人那打素医院急救。同日下午3时47分，男飞行员经抢救后证实不治。

民航意外调查机构收到有关事件的消息后，已联络警方跟进具体情况，并对相关资料进行核实。 总调查主任根据《香港民航（事故调查）规例》（第 448B 章） ，将事故归类为意外并且展开调查，以确定意外发生的情况及因由。

民航意外调查机构至今已完成了对飞行员的滑翔伞、设备和配件的检查；从飞行员的高度表下载了飞行数据； 收集了目击者关于男飞行员在地面整理滑翔伞及飞行的录影片段；和获取滑翔伞使用手册。

民航意外调查机构将分析收集到的目击者录影片段及飞行数据； 收集和分析与飞行有关的气象资料；和审阅男飞行员的尸体剖验报告。 调查小组现正详细分析收集到的数据和资讯，以确定事故发生的情况及因由，以避免同类事件再次发生，并确定需要进一步调查的范围和跟进的调查方向。

按照民航处的滑翔伞活动的一般安全指引，飞行员在伞翼充气前对设备进行检查，包括但不限于戴好头盔、系紧座袋腿带、以正确方向连接伞翼、装妥加速装置、确保伞绳没有互相打结、确保后备伞安装妥当，以及确保滑翔伞与座袋的所有连接点均已正确并稳妥连接。





