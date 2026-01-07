免试签驾照｜金钟「吸牌」现排队人龙抢明日筹 内地中介一人摆10凳霸位 代办费海鲜价收300至过千

粤车南下上月开始实施，内地驾驶者须持有香港驾驶执照方能申请，令运输署「免试签发香港驾驶执照」、即俗称「吸牌」需求上升，金钟牌照事务处外近日更出现通宵排队乱象。《星岛头条》记者今早（7日）10时半到场观察，牌照处楼下已现人龙，大多数为代办人员，更有人用凳、纸皮、胶袋、雨伞、行李箱等物霸位代为排队，更不时传出争位争吵声。

有本地代办人士向记者表示，即日筹号已排满，现时排队是为领取明日筹号，在场轮候的人均需通宵等到明日「攞筹」。她亦指，有内地代办公司的中介一人连摆10张凳「挜位」，抢走不少生意，坦言现时公司正「蚀钱」，自从内地代办增多，已失去几百万生意。

「加急」取明日筹 代办费需过千元

除了大楼外排队党外，运输署办事处门外亦有一名疑似代办中介到处招揽生意。当观察到申请免试签驾照人士取不到筹号，便即时上前告知可提供代办服务，而其「下线」则携文件从运输署走出并交到她手上。记者尝试以顾客身份向该名中介查询，她表示申请人只需具备大陆驾照、通行证等相关证件，即可递交申请，需自行负担900元牌照费。而办理代办的服务费则有分别，取一周内的筹费用为600元；如想加急取明日筹，代办费收过千元。

来自佛山、现于香港工作及租屋的周先生，为申请免试签驾照，今早从观塘出发，7点半已到场，原本打算自行排队，但轮候人数众多，「攞筹」机会渺茫，而中介在运输署门口主动向他招揽生意，声称有即日筹号最终决定转用中介的代办服务，惟代办费仅需300元。

外国回港人士呻「完全攞唔到位」

外国回港的曹女士表示，上月已成功申请免试签驾照，今日到场领取实体证件。她指，上月取筹过程相当困难，「完全攞唔到位」，最终需寻求代办协助排队。

她回忆上月到场时约上午10时，事前曾在网上见到排筹情况严峻，但仍决定亲身到现场了解情况。她首日已即场找人协助排队，但因文件不全需第二日再来，最终找回同一名代办人，成功取得当日筹号。

关于代办排队的费用，曹女士表示大约300元。对于这个价格是否合理，她认为因人而异，「有啲人觉得唔值」，自己就理解代办人「一早过嚟排队」好辛苦，觉得收费合理。

记者：曹露尹

摄影：何家豪

