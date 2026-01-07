摇机伸手用遮「撩」保安员携8岁子夹公仔出茅招 认盗窃罪称犯案因「爱子心切」 罚款$4000

37岁男保安去年带同患有读写障碍的8岁儿子「夹公仔」，尝试用雨伞把毛公仔勾出，及摇晃「夹公仔」机身以取出毛公仔。涉案男保安今于观塘裁判法院承认盗窃等罪，辩方求情指案发时被告有投币，其后因为毛公仔卡在洞口，被告一时「爱子心切」才犯案。署理主任裁判官钟明新考虑到被告认罪，犯案与其过往良好品格不符，终判罚款4,000元。

闭路电视下见茅招

操普通话的被告高志伟，今承认1项企图盗窃及1项盗窃罪。案情指，将军澳富宁花园某「夹公仔」店的负责人在2025年7月检查闭路电视时，发现被告带同其儿子在6月29日曾到店内夹公仔，期间被告把雨伞交给儿子，用来尝试勾出毛公仔；另一「夹公仔」机的负责人则于同年8月18日发现机内少了一个价值150元的Chiikawa公仔，他翻看闭路电视后，发现前一晚被告曾猛力摇晃机身，及后其儿子伸手进机内取出公仔。警方接报后拘捕被告，他在警诫下承认犯案。

求情称犯案因不想小朋友失望

辩方求情指，被告过去无案底，他和妻子育有一子一女，其中儿子年仅8岁及患有读写障碍。辩方同意被告携同儿子犯案，增加了案件严重性，但被告当时有投币，只因毛公仔卡在洞口，他一时「爱子心切」、「唔希望小朋友失望」才犯案。辩方指被告仍有家庭须照顾，恳求法庭轻判。

钟官考虑到整体案情、被告认罪及辩方求情陈词，接纳案件与其过往良好品格不符，终判处被告罚款4,000元。

案件编号：KTCC1799/2025

法庭记者：王仁昌