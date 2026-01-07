启德邮轮码头前年塌闸意外 受伤保安指铁闸倾侧人力不能处理 仍应上司指示「想扶返直⋯⋯就跌落嚟喇」

启德邮轮码头前年9月中发生工业意外，有滑动式折叠铁闸塌下压伤1名男保安，需要切除左脚脚掌以及右脚小腿。邮轮码头管理公司、保安公司及保安主任涉嫌没有保障安全被票控，众被告今日于九龙城裁判法院否认各1项传票控罪受审。事主忆述案发时「铁闸斜咗⋯⋯认为人力唔能够处理，要用机器」，惟保安主任指示「尽量睇下可唔可以扶住个闸」，3人唯有从闸内「系咁掹，想扶返直⋯⋯手都未放呀，就跌落嚟喇」。

53岁事主何汝枝今持拐杖出庭作供，交代自己为中山人，十多年前来港生活，案发时受雇于被告世纪服务有限公司，任职夜更保安员。事主忆述2023年9月24日晚上当值时，原负责在上船闸口摆放乘客指示牌，11时许从对讲机接到上司被告麦帼宝指示，指「E3闸出现问题，要我去协助」，事主于是连同同事伍永君（音译）到场协助，到场后「见到个铁闸斜咗」，向地盘外倾斜，另一名同事孙隆德（音译）透过对讲机向麦帼宝反映。

伤者指按上司指示扶直倾斜折闸

事主续指铁闸沉重，3人虽然当时「认为人力唔能够处理，要用机器，我哋意见只有围封到第日」，然而麦帼宝指示3人「尽量睇下可唔可以扶住个闸」，3人唯有遵从，从闸内「系咁掹，想扶返直」，约2分钟左右铁闸「差唔多直喇，手都未放呀，就跌落来喇」。事主交代事后自己切除了左脚脚掌及右脚小腿，需要戴义肢过活。

辩方质疑铁闸本就向外倾侧，若非从内用力拉便不会倒下，事主当时亦认为要用机器处理，事主回应指「领导坚持意见」故上前拉闸。

3名被告依次为启德邮轮码头管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服务分判商世纪服务有限公司及世纪服务保安主任麦帼宝，分别被票控没有确保存放于处所的作业装置或物质是安全的罪、没有确保雇员的安全及健康罪及没有照顾在工作地点的人的安全及健康罪。

案件编号：KCS9612-9614/2024

法庭记者：陈子豪