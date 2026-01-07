Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

运输署：为配合天桥拆卸工程 龙翔道本周六晚上实施临时交通安排

社会
更新时间：12:33 2026-01-07 HKT
发布时间：12:33 2026-01-07 HKT

运输署今日（1月7日）提醒市民，为配合天桥拆卸工程，龙翔道东行介乎大磡道与斧山道的一段行车道（近荷里活广场）及附近一带道路将于本周六（1月10日）晚上11时起分阶段实施临时封路措施，直至翌日上午5时30分。封路期间，将实施以下临时交通安排：

临时封路时间 封闭路段
本周六（1月10日）晚上11时至翌日上午5时30分
  1. 龙翔道（东行）介乎沙田坳道与钻石山（彩虹道）公共运输交汇处的一段快线
  2. 观塘道（西行）近启业邨至龙翔道（西行）近蒲岗村道的一段快线
本周日（1月11日）凌晨0时至上午5时30分
  1. 龙翔道（东行）介乎豪苑与钻石山（彩虹道）公共运输交汇处的一段中线
  2. 龙翔道（西行）介乎大磡变电站与蒲岗村道的一段中线
本周日（1月11日）凌晨1时至上午5时30分 龙翔道（东行）介乎大磡道与斧山道的全线

在1月11日凌晨1时至上午5时30分，当龙翔道（东行）介乎大磡道与斧山道的全线封闭期间，相应的一段龙翔道西行行车道将临时改为双程行车。

受影响路段会设置适当的交通标志，指导驾驶人士。驾驶人士请保持忍让及小心驾驶及遵从在场警务人员的指示。

市民请预早计划行程及预留足够的交通时间，并留意传媒广播或浏览运输署「香港出行易」流动应用程式或网页（www.td.gov.hk），获取最新交通消息。

