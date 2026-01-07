商人杨其龙疑拖欠澳门赌场贷款 遭入禀追讨逾89万元及利息

英皇娱乐老板杨受成长子、商人杨其龙疑于2023年向永利澳门渡假村借贷后，拖欠逾港币89万元款项，遭渡假村入禀区域法院追讨。入禀状指，杨向赌场借款500万元后曾支付部分款项，惟到期后未有支付余款。根据司法机构显示，案件暂未排期聆讯。

原告为WYNN RESORTS (MACAU) S.A.；被告为YEUNG GILBERT（杨其龙）。入禀状指，原告是一所于澳门特别行政区经营赌场及博彩渡假村业务的公司，而被告是该赌场的顾客。被告于2023年10月25日签署一份信贷协议，协议提及被告同意每次从其信用额度提款，均为原告提供的预付款项，该款额应在14天内缴付，而利息则由借款日起按年利率18%计算。

入禀状续指，原告在2023年10月26日按上述协议向被告提供贷款港币500万元，该笔贷款已于同年11月10日到期。被告曾支付350万元，另扣除其在原告方帐户内的605,280元后，余下未偿还款项为894,720元，被告一直未有还款。因此，原告入禀追讨余款逾89万元，以及按照信贷协议计算的利息和相关费用。

案件编号：DCCJ77/2026

法庭记者：雷璟怡