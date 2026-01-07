Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉隐瞒欠债诈骗「遮仔会」批出贷款84万 机电署督察被控3欺诈罪

社会
更新时间：12:14 2026-01-07 HKT
机电工程署50岁机械督察涉隐瞒自己欠下至少两间财务公司共35万元债务，诈骗机电署储蓄互助社向他批出3笔贷款共84万元。廉署调查后起诉涉案机械督察共3项欺诈罪，案件今于观塘裁判法院提堂，被告暂毋须答辩，以待其索取法律意见。署理主任裁判官钟明新押后案件至3月4日再讯，批准被告以5000元保释，期间不得接触控方证人。

被告罗俊洪，现已被停职，被控3项欺诈罪。控罪指罗于2023年3月31日至2024年9月27日，先后3次藉作欺骗，向机电工程署储蓄互助社讹称3份贷款申请表格上的所有陈述均为真确及完整，及他本人没有其他未清还的债务，并意图诈骗而诱使该储蓄互助社批核他3笔贷款，合共84万元。

辩方今申请案件押后，以待被告阅读控方文件及索取法律意见，钟官遂批准案件押后至3月再讯。

案件编号：KTCC23/2026
法庭记者：王仁昌

