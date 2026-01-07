宏福苑大火︱颂雅路西地段成重置热门选项 区议员：居民需清晰资讯 判断各方案利弊

大埔区议会昨日（1月6日）召开今年首次会议，亦是宏福苑大火后首次开会，民政事务总署提出在18区区议会辖下设立「大厦管理工作小组」。大埔区议会「大厦管理工作小组」主席罗晓枫表示，小组最快将于明日开会，并考虑邀请业主立案法团代表出席，交流并了解他们在大厦大型维修时遇到的问题，至于重置选项之一颂雅路西地段，他亦详细分析配套利弊。罗晓枫今早（1月7日）在电台节目表示，「大厦管理工作小组」会议将邀请区内人士参与，除交流大厦管理经验，亦会关注优化渗水处理、提升防火意识等社区问题。他期望小组成立后，能更针对性地处理社区常见问题。

罗晓枫：冀小组能更针对性地处理社区常见问题

目前许多负责大厦大型维修的业主立案法团成员年事较高，且对大型维修经验不足，因此考虑邀请他们出席小组会议交流，了解其面对的困难。法团成员或对权责问题不够清晰，若能加入政府部门和市建局的参与，将有助法团更安心推动工程。此外，小组将多方收集居民意见，协助政府修订《建筑物管理条例》。

罗晓枫：政府须提供各方案利弊 协助居民判断

罗晓枫又表示，昨日的区议会会议主要是将收集到的居民意见向政府反映，很多居民最关注是政府就宏福苑居民的中长远的居住善后方案，何处是安身之所。他提到，坊间及社会各界已向政府提供不少意见，期望政府团队综合评估并落实后，能在农历新年前后公布较明确的消息，让居民安心。他特别提到，现时居民最为无助的，是对中长期重建方向欠缺方向，坊间提到的建议也很多，但居民欠缺足够资讯判断利弊。他认为政府应尽快提供时间表和选项，向居民清晰讲述不同选项的利弊，例如原址重建会否需时很长等，再透过「一户一社工」收集居民意见，从而得出共识。

关于安置问题，罗晓枫称会上议员提出多项建议，包括大埔区内颂雅路西地段。该地段属已启动的公营房屋工程熟地，发展已有时间表，相信政府可考虑将其作为协助居民尽快上楼的重置选项之一。例如透过简易的土地改划，将该地转为居屋，或透过业权交换等方式协助居民重置，具体安排仍待政府进一步公布。

颂雅路西邻近现有屋邨 与大埔墟站距离略远

有关颂雅路西地点，罗晓枫指若计算由大埔墟港铁站前往的距离，是会比宏福苑远一些，但已比过渡房屋「善楼」方便不少，而相信若顺利入伙，该处交通配套会陆续改善。此外该处本身邻近富蝶邨、富亨邨，本身社区配套已有基础。

资料显示，颂雅路西预计兴建房委会公屋或绿置居，2029/30年度完工，原先估计可提供约1300个单位。然而宏福苑8座涉及近2000户，罗晓枫指安置方案众多，包括政府回购业权、协助居民于私人市场重新购置房屋，或让年长居民选择公屋等，颂雅路西方案只是其中一项建议，亦是目前可见容纳量较大、能让居民原区重置且进度较快的选项。

宏福苑重置方案引起关注。资料图片

方国珊建议安排技术官员列席小组会议

立法会议员兼西贡区议员方国珊在同一节目表示，她必定会加入「大厦管理工作小组」。她指，民政及青年事务局、民政事务总署一直关注过去多年不时出现的虚假授权书及涉嫌围标事件，期望小组能聚焦收集不同屋苑的管理意见，并建议安排技术官员列席，为年长且缺乏专业知识的法团及业委会成员提供意见与支援，可做到如「大厦医生」的作用，为屋苑提供恒常维护建议。

方国珊亦建议引入第三方核实授权书机制，以杜绝虚假授权，确保业主身份真实，避免影响投票结果的公正性。

立法会议员、东区区议员植洁铃欢迎在区议会架构内成立工作小组，可以聚焦讨论大厦管理议题，可以更有效跟进及探讨相关议题。她指东区较多旧楼，大维修工程亦多，不少法团成员都属义务在公余、私人的时间去为大厦服务，未必有相关专业知识，监管施工标准或安全措施的能力亦有限，政府可以透过民政署或区议会，发放多些大厦管理资讯，协助他们在大厦管理方面做得好一点。她期望政府设立统一监管标准，或规定政府机构监督工程。

