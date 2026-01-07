Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台今晨录10.9度再创新低 入冬最冷 大帽山仅约1度

社会
更新时间：07:37 2026-01-07 HKT
发布时间：07:37 2026-01-07 HKT

寒冷天气警告生效。天文台今晨（1月7日）指出，截至上午5时30分，天文台录得最低气温10.9度，是入冬以来的最低纪录。

天文台凌晨的特别天气提示称，受冬季季候风持续影响，今日至星期五（10日）早上天气寒冷，今日市区最低气温（天文台尖沙咀总部）在10至11度左右，新界再低几度。

黎志伟摄
黎志伟摄

截至今日清晨5时40分，天文台录得11.1度，观塘10.1度、九龙城9.9度。新界方面，沙田录得10.6度、大埔9.9度、上水7.0度，全港以大帽山1.1度最为低温。而今日凌晨2时20分，天文台最低录得11.3度，打破1月3日纪录（11.4度），再创入冬以来新低。自动分区天气预报显示，料今早7时天文台降至10度，北区打鼓岭低见5度。

天文台昨晚（6日）9时45分再发出强烈季候风信号，预料本港吹偏北强风，提醒市民应提防海面大浪可能带来的危险。天文台预测，本港今日天晴，日间非常干燥，相对湿度最低约25%，最高气温约17度。吹清劲北至东北风，初时离岸吹强风，高地达烈风程度。天文台展望，未来一两日早上持续寒冷，天晴及非常干燥。周末期间气温稍为回升，但早上仍然清凉。

强烈季候风信号现正生效，天文台凌晨1时45分发出特别天气提示，预料本港吹偏北强风，平均风速每小时超过40公里，阵风间中达烈风程度。在凌晨1时30分的过去一小时，长洲录得的最高持续风速为每小时56公里，最高阵风为每小时79公里，即烈风（8级）。红色火灾危险警告，表示火灾危险性极高。

 

