Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免试签驾照｜运输署 : 3月推网上预约 积极研究利用AI处理申请程序

社会
更新时间：22:43 2026-01-06 HKT
发布时间：22:43 2026-01-06 HKT

粤车南下自上月起实施后，运输署金钟牌照事务处外近日出现排队党，通宵轮候取筹办理「免试签发香港驾驶执照」情况。运输及物流局局长陈美宝更要求运输署提出短期方案杜绝。运输署今日回复指，运输署正进一步优化「免试签发」申请程序，扩容增量，推出新措施便利市民，处理日益增加的需求。其中，运输署正积极提升网上预约系统，加强身份认证，要求「免试签发」申请人在网上预约时上载证明文件核实资格，如发现资料不真确，预约将被取消。系统提升已进入后期测试阶段，预计有关措施将于今年3月推出。

运输署于新措施推出两星期前公布详情

该署指届时处理「免试签发」的柜位服务会扩展至其余3间牌照事务处，并增加预约名额，预约可以全面在网上进行。运输署会于新措施推出约两星期之前公布有关详情。

运输署并会积极研究利用人工智能技术处理「免试签发」申请程序，便利申请人提交申请，减少透过代办提交申请的需要。

该署指一直采取多项措施改善辖下牌照事务处轮候取筹办理免试签发香港正式驾驶执照（「免试签发」）申请的情况，以杜绝有人滥用派筹安排。位于金钟统一中心的香港牌照事务处已派员加强巡查，维持轮候取筹的秩序。运输署亦已提升派筹系统以加强核对身分，阻截筹号转让情况。由去年8月13日起，所有代办人士在领取「免试签发」即日筹时，须于系统同时输入其个人和各申请人的身分证明文件号码，有关资料会列印于其筹号，以遏止凭筹号即场招揽生意并影响现场秩序的情况。柜位人员在处理申请时会核对筹号持有人及申请人资料，当发现资料不符，该筹号所有有关申请一概不会受理。运输署会从速考虑短期改善方案，处理因「免试签发」申请而出现的排队现象，并持续检视措施的成效，适时优化。

相关新闻: 

免试签驾照｜疑粤车南下需求增 内地排队党金钟通宵轮候 申请者爆收费500元 陈美宝促运输署提短期方案杜绝

运输署数字显示，过去3年内地驾照获批免试签发的数字共达197681宗，由2023年的一年57894宗，增至2024年的64475宗，2025年更增至75312宗。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
7小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
12小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
6小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
10小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
6小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
2026-01-05 21:15 HKT
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
12小时前