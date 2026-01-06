「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼3.26首度落户香港 彰显国际美食之都地位

香港早前成为全球首个于同一年度荣获「世界最佳酒吧」与「世界最佳酒店」的城市。旅发局今（6日）宣布，香港将于3月25日首度主办「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼，彰显香港作为全球其中一个最令人兴奋的美食之都的地位，兼具全球影响力、东西文化荟萃以及悠久的创新文化。该项盛事将汇聚亚洲顶尖大厨、餐厅经营者及业界领袖，共同庆贺区内最卓越的餐饮人才。

颁奖礼彰显旅发局与「50最佳」的深化合作

旅发局总干事刘镇汉表示，十分高兴「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼于3月首度在港举行，颁奖礼彰显旅发局与「50最佳」的深化合作。而香港向来是全球最令人向往的美食热点，汇聚世界各地餐饮文化、创意和杰出人才，为饕客带来多元而精彩的美食体验。在2025年，香港更创下历史，分别由Bar Leone及香港瑰丽酒店夺得「世界最佳酒吧」及「世界最佳酒店」殊荣，成为首个于同年摘下两项「50最佳」全球榜首荣誉的城市，充分印证香港在国际餐饮及酒店业的领先地位。他期待于3月迎接来自亚洲各地的顶尖厨师、餐饮业代表及品味领袖齐聚香港，共同庆贺区内餐饮业的卓越成就。

香港将于3月25日首度主办「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼。旅发局提供

香港瑰丽酒店荣膺「世界最佳酒店」。相片来源：「50最佳」

香港瑰丽酒店荣膺「世界最佳酒店」，Bar Leone勇夺2025年度「世界最佳酒吧」桂冠，为香港写下历史性双冠纪录。相片来源：「50最佳」

香港美食、餐饮与酒店成就获多项国际奖项认可

旅发局表示，香港的两项全球第一殊荣，包括2025「世界最佳酒吧」Bar Leone 及 2025「世界最佳酒店」香港瑰丽酒店，为这座城市辉煌的一年锦上添花，反映了香港卓越的人才实力以及不断突破品味、技艺与款待体验的无比决心。

香港在美食、餐饮与酒店领域所取得的卓越成就获得多项国际奖项认可，包括「50 最佳」。不论是精致高级餐饮与创新尝味菜单，还是广受欢迎的茶餐厅、手工鸡尾酒吧，以及重新定义旅客体验的豪华酒店，香港到处满载既深厚又多样的选择。

继大班楼和永于「亚洲50最佳餐厅」2025分别荣获第2及第3名，香港进一步巩固其区域美食重镇的地位。随著2026年颁奖礼即将于3月举行，香港正准备举办为期一周的庆祝活动、合作企划及业界聚会，以突显这座城市作为美食枢纽的角色。今届奖项在表彰亚洲顶级餐厅的同时，亦会聚焦香港对区内餐饮发展的贡献。

Bar Leone 创办人 Lorenzo Antinori 认为，香港获得的肯定正体现了这座城市的创意动力。他形容获选为「世界最佳酒吧」是莫大的荣誉，能见证香港在全球舞台上发光发亮，意义非凡。香港的创意能量、多元文化与国际视野，持续启发团队匠心调制并重新构思鸡尾酒。香港瑰丽酒店及 K11 寓馆董事总经理孟晓和指出，瑰丽酒店获奖亦反映了这座城市的独特优势，直言获选为「世界最佳酒店」是无上的荣誉，彰显香港的坚毅精神。