昂坪360喜迎马年 特别优惠一张门票畅游两次 麦玲玲亲临昂坪送开运小挂饰加倍祝福

「昂坪360．骏马跃动迎新春」将从1月24日至3月8日在昂坪市集各处带来祝福满满的萌爆骏马「打卡位」，包括在圆形广场聚集祝福的骏马大型装置，以及骏马祝福幸运轮盘。著名堪舆学家麦玲玲师傅今年特意参与新春装置设计，并将在年初五（2月21日）吉时在昂坪市集现身，送上新春祝福兼大派开运小挂饰及朱古力金币，机会难得。

昂坪360推「双重畅游」优惠

昂坪360亦为宾客特别准备「双重畅游」优惠。在优惠期内，宾客可以一张来回缆车（标准车厢）门票的价钱，在3月底前乘搭两次来回缆车（标准车厢），以更优惠的价格，与亲友登高参与不同新春节庆活动，更可获赠开运小挂饰或马年吊饰，于东涌缆车站现场亲身换领，先到先得，送完即止。

大型新春装置「金骏报喜迎新春」位于昂坪市集圆形广场，装置上的五匹骏马分别穿上贺年唐装、戴上粉红色花朵、染成红色鬃毛，以及披上「福」字马鞍，以可爱新春造型出现，象征「五福临门」，寓意吉祥、富贵、健康、长寿和快乐。

昂坪市集设新春祝福「打卡位」

另外，昂坪市集放置两个新春祝福「打卡位」，位于市集牌坊旁的「马到功成幸运轮」以桃花、签筒及金元宝布置，象征幸运、健康与财富，宾客还可以转动中间的幸运轮盘，转出财运、事业、爱情多重好运，让祝福叠加。

而在菩提树旁的「金禧福袋贺新岁」，宾客可踏进巨型福袋中，与堆满的金元宝以及可爱骏马合照，象征新一年「财福环抱、金银满屋」。

著名堪舆学家麦玲玲将在年初五（2月21日）早上11时45分莅临昂坪市集，在昂坪市集凉亭前，向宾客派发开运小挂饰及朱古力金币，同时送上新春祝福，祝愿市民过一个好年。麦玲玲表示，昂坪市集的新春气氛特别好、人气旺，而且位处高地，邻近大佛，能够为自己提升正能量，约定大家届时在昂坪市集见面。

昂坪360邀请专业醒狮团队及财神，年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12时半及下午3时半，在昂坪市集凉亭前进行醒狮表演，以及财神向宾客派发「金元宝」，与宾客一同庆祝新春，并为昂坪市集加添节庆色彩。年初五（2月21日）首场醒狮及财神表演，将于提前于上午11时45分举行。