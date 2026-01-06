龙腾观塘新春夜巿2.6起一连17日观塘「自由空间」举行｜Kelly Online

观塘区近年成功举办多次夜市活动，2026年新春再度添食。由观塘区议会与观塘民政事务处联同香港观塘工商业联合会合办，并获香港北京社团总会及香港文体旅交流协会协办的「龙腾观塘新春夜市2026」，定于2月6日至22日，一连17天在观塘市中心自由空间（邻近裕民坊）举行。

年十九至初六举行 周末开朝12晚11

主办方曾于2024年新春及仲夏、2025年新春合办三次夜市，并于2025年11月配合全运会举办「全运夜市」。四次活动累计吸引近145万人次入场，总营业额超过2,100万元，深受市民欢迎，成效显著，既营造了欢乐节日气氛，亦有效带动了本地消费。

延续过往成功经验，今次新春夜市旨在进一步提振观塘区经济，促进商业活动，吸引市民及游客到区内消费。活动时间为周一至周四下午4时至晚上10时30分；周五至周日及公众假期则由中午12时开始至晚上11时。开幕典礼将于2月9日下午6时举行。

设各地美食、市集摊位 马年打卡装置

大会将设立多元化的市集摊位，分为饮食与非饮食两大类。饮食摊位将汇聚各地特色美食，让市民既能品尝经典港式小吃，亦能体验其他地方风味。非饮食类摊位则包括创意商品、年花专区及儿童游戏摊位，适合全家参与。现场还设有综合表演、配合马年主题的装饰打卡装置，提供丰富娱乐及拍照体验。

大会希望透过活动，提振观塘区经济，促进商业及经济活动，吸引市民及游客到本区消费，亦透过参加者、参展商及居民的互动，营造欢乐节日气氛，增强社区凝聚力。另外善用观塘区内闲置用地举办社区活动，提升土地资源运用效益，以及鼓励家庭聚首一堂、参与市集、打卡互动及欣赏表演，共度新春佳节。

