玩具展等三大商贸展1.12开幕 首设「潮玩馆」 部分IP会场首发 冀吸引8万买家入场

第52届香港贸发局香港玩具展、第17届香港贸发局香港婴儿用品展，以及第24届香港国际文具及学习用品展，将于下周一（12日）起一连四日在湾仔会展举行。今年以「全新玩意 与众同乐」为主题，吸引来自37个国家及地区、超过2,600个参展商，其中更有孟加拉、新西兰和挪威等新展商参展，并首次设立「潮玩馆」（Pop & Play）集合约150个潮玩IP。

3个展览参展阵容非常国际化

香港贸发局副总裁古静敏称，3个展览是今年打头阵率先举办的大型展览，参展阵容非常国际化，玩具展包括来自中国内地展团、台湾展团、韩国展团，也有以欧洲展商为主的展团；婴儿用品展则有备受瞩目的「欧洲精选」，香港孕妇童业协会及韩国展团等。同时贸发局亦组织来自40多个国家及地区、超过200个买家团到场参观采购，目标吸引约8万名买家入场参观，现时已有5万名买家登记。

「潮玩馆」 有约150个IP 部分推「会场首发」及「全球限量」珍品

香港贸发局玩具业咨询委员会主席陈允诚表示，全球玩具市场去年首6个月录得约5%增长，香港的玩具和游戏出口表现去年首11个月止跌回升，按年上升近35%，中国内地是香港玩具业最大的出口目的地，东盟亦成为香港玩具业主要出口市场；亦预计今年本港整体出口将会增长约8至9%。

今年展会新增的「潮玩馆」（Pop & Play） 有约150个IP，现场不同潮玩品牌及IP将展示最新作品，部分IP更推出「会场首发」及「全球限量」的珍品。此外，更有设计师为「潮玩馆」设计了三款、全球只有800套的限量收藏卡，参观者于现场玩扭蛋游戏，便可抽到其中一款收藏卡；亦可玩 AI 照相与收藏卡角色合照，以及参加「专属纪念品 DIY」工作坊，亲手创作个人化的潮玩纪念品。

随著全球人口高龄化，今年特别推出全新「乐龄产品 Happy Ageing」标志，让买家更容易识别乐龄玩具和相关产品，有逾40家展商采用产品标志及展出有关产品。

三展提供一站式采购平台 线上展览开放至1.22

至于婴儿用品展，「手推车及座椅世界」及「ODM 手推车及座椅」两大专区有共约230家展商，展商数目及展区面积较上届增加。玩具展及婴儿用品展续设广受欢迎的「品牌廊」，汇聚超过380个国际知名品牌，方便买家即时采购最新设计及优质产品；而香港国际文具及学习用品展则网罗最新的校园、 办公、美术及礼品文具。

3个展览亦为买家提供一站式采购平台，缔造更多跨行业商机，并继续以融合展览模式「展览+」（EXHIBITION+）举行，结合实体展及「商对易」（Click2Match）智能配对平台，进行线上洽商及配对，线上展览已将开放至本月22日。买家亦可以使用「扫码易」（Scan2Match）功能，在实体展期间扫描展商及产品陈列柜的专属二维码，收藏喜爱的展商及浏览产品资讯。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦