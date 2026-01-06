将偷拍镜头伪装成烟盒拍摄女士如厕 35岁的士司机入狱8个月 官斥窥淫行为自私可耻须严惩

35岁的士司机把隐蔽镜头伪装成烟盒，放置在酒吧女厕的垃圾桶及窗台，偷拍女士如厕。他早前承认窥淫罪，今于区域法院被判监禁8个月。区域法院暂委法官黄士翔判刑时指，被告将偷拍装置带入酒吧，刻意以烟盒隐藏安装，属有预谋犯案，正如案例所指，窥淫行为自私可耻，践踏别人的私隐，对受害者构成潜在威胁，必须严惩。

后悔一时冲动犯案

黄官复述辩方求情指被告陈嘉维2019年接触到偷拍影像后，借此作排解及寻求刺激的手段，他非常后悔因一时冲动而犯案，希望向受害人致歉。亲友的求情信反映被告勤奋、热心公益、乐于助人，今次犯案不符合他的性格。女友及家人均表示支持被告，会监督和勉励他重过新生，不再重蹈覆辙。而心理报告评估被告重犯机会属中等偏高，持续的心理介入可有助改善。

官斥窥淫行为自私可耻

黄官进一步引述案例指，窥淫行为自私可耻，无情地践踏别人的私隐，对受害者构成潜在威胁。偷拍影像一旦传开，会对受害者造成难以估计的伤害，再加上现今网络世界或有好事之徒能识别受害者身份，故必须严惩。黄官提及被告带同偷拍装置进入酒吧，刻意用烟盒隐藏，可见是有预谋犯案。涉案片段长约34分钟，涉及8名受害者，被告更中途检查装置是否运作正常。受害者均是无辜的公众人士，被告目的是拍摄他人如厕，包括面容及私密部位，须加以严惩，因此黄官认为监禁是唯一合适选项，经认罪扣减后，判处被告入狱8个月。

报告指无窥淫癖好

辩方求情指，心理报告显示被告案发前与家人关系疏离，当时正值疫情导致收入减少，再加上被告与女友分手，又喝了3至4罐酒精故犯案。现在被告与家人保持紧密沟通，交往3年的女友亦支持他，被告认知到问题所在及如何改善，报告亦反映他无窥淫癖好。辩方续指，被告初犯，他2019年在网上看过偷拍影像后因冲动而犯案，相信他在亲友监督下不会重犯。

宏福苑大火期间提供义载及捐赠物资

辩方另指被告深感悔意，自2022年参与明爱朗天共同对抗性侵犯计划，并接受约1年的精神治疗和辅导，被告在去年11月大埔宏福苑火灾提供义载，又捐赠物资等。而精神科报告则指被告无精神问题，辩方望法庭轻判，或索社会服务令报告。

另一项管有儿童色情影片罪脱

被告陈嘉维，报称的士司机，被控窥淫及管有儿童色情物品罪，控罪指他于2022年11月20日在尖沙嘴的酒吧女厕内，暗中拍摄他人；另于同日在柴湾富欣花园一个单位管有儿童色情物品，即12个影象片段。被告早前承认窥淫罪，否认管有儿童色情物品罪，辩称朋友用其电脑下载影片，自己对电脑内的儿童色情影片不知情，经审讯后被裁定罪脱。

被揭酒吧女厕内置偷拍镜头

案情指，尖沙嘴酒吧职员于2022年11月20日在女厕窗台和马桶旁找到两个烟盒，内有拍摄功能装置。职员潜伏观察后，发现被告凌晨2时许进入女厕，惟相隔几分钟后仍未出来，随即报警求助。警方到埸后，从被告的右裤袋搜出两个烟盒，分别载有内置SD卡、具拍摄功能的装置。2张SD卡各含长约34分钟的片段，分别从垃圾桶及窗台位拍摄，片段录到7名女士如厕及揭发事件的职员，亦有拍摄到被告。

案件编号：DCCC980/2024

法庭记者：雷璟怡