宏福苑大火｜政府高官晤自由党交代善后工作 黄伟纶：正研长远安置方案 以情、理、法助重建家园

大埔宏福苑火灾发生已过一月有余，相关善后工作仍在继续。身兼应急住宿安排工作组组长的财政司副司长黄伟纶今日（6日）联同身兼紧急支援及募捐工作组组长的政务司副司长卓永兴、房屋局署理局长戴尚诚、民政及青年事务局副局长梁宏正等，与自由党立法会议员及区议员会面，跟进大埔宏福苑火灾的善后安排。

黄伟纶在社交平台表示，感谢自由党肯定政府的跟进和善后工作，并就未来长远安置、大厦业主立案法团管理、楼宇维修工程监督等问题，提出了不少宝贵的意见，政府会小心考虑和研究。

黄伟纶感谢自由党义务支援灾民

黄伟纶指，「应急住宿安排工作组」正积极研究宏福苑居民的长远安置方案，政府会全面考虑各项因素，以情、理、法处理，照顾居民的个别情况和意愿，亦要善用资源，协助受影响的家庭重建家园。他亦感谢自由党在火灾发生后，义务支援居民。出席今次会议的包括自由党党魁张宇人、主席邵家辉、副主席李镇强、陈晓峰及梁进等。