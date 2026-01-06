Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

16岁少女疑遭母亲五旬情夫强奸 事后床上遗安全套包装揭发事件

社会
更新时间：13:50 2026-01-06 HKT
发布时间：13:50 2026-01-06 HKT

57岁街市管理员涉于2023年在上水某公屋单位内强奸女友的16岁女儿，被控一项强奸罪。他不认罪，今于高等法院受审。控方开案陈词指，女事主父亲长期卧病在床，其母亲自2017年与男被告发展亲密关系，在事主父亲离世后约一个月，被告搬入单位长住，及在某天强奸了女事主；事后女事主母亲在床上发现安全套包装，在她询问下，女事主透露遭强奸一事。案件今午续审。

被告早于事主父亲在世时已上门过夜

男被告C.Z.G.今在普通话传译协助下应讯，他被控于2023年5月8日在上水祥龙围邨某单位强奸X。

控方开案陈词指，女事主X案发时与母亲Y、胞姐及父亲自住于涉案单位，而X的父亲患肾衰竭及须长期卧床，X的父亲独自睡在一个卧室，其余3人则同睡另一间房。Y自2017年开始与被告有亲密关系，被告有时会到涉案单位留宿，并与Y等3人同睡一房。X的父亲在2023年3月离世，被告同年4月起长期居于涉案单位。

控方指被告强奸后床上遗安全套包装揭事件

开案陈词续指，案发当日早上，X、其胞姐和被告都在单位内，姐姐其后外出，而X则于睡房内使用手机。未几，被告进入睡房及关门，他从后抚摸X的身体及私处，及后又把X放倒床上，脱去X的裤子和强奸了X。过程中，X曾尝试推开被告不果，期间被告一度停下接听Y来电，之后继续犯案。

X事后并未立即把事件告诉他人，并曾与被告外出买食物。及至同日晚上，Y在床上枕头附近位置发现安全套的包装，质问被告。由于Y不相信被告的解释，Y翌日再询问两名女儿，X才说出自己被强奸一事。

案件编号：HCCC268/2024
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
21小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
17小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
19小时前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
21小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
19小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
4小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
17小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
5小时前
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
5小时前