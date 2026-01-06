Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉于元朗村屋制毒贩毒值逾700万元 男歌手「狗毛」与另外2人同被控 还押3月尾再讯

社会
更新时间：13:36 2026-01-06 HKT
发布时间：13:36 2026-01-06 HKT

警方本月初突击搜查元朗某村屋单位，发现逾700万元毒品及制毒工具，拘捕3名介乎21至35岁的男女，当中35岁男歌手为《全民造星》参赛者「狗毛」罗启聪。3人被控制造危险药物、贩运危险药物等罪，今于观塘裁判法院首度提堂，暂时毋须答辩。署理主任裁判官钟明新应申请押后案件至3月31日，以待化验报告及警方进一步调查。期间被告保释申请被拒，3人均须还押候讯。

3名被告分别为21岁大学生陈嘉宇、35岁歌手罗启聪，以及28岁无业女裴茹，他们同被控一项危险药物的贩运罪及一项危险药物的制造罪。控罪指3人于2026年1月3日，在香港新界元朗山下路山下村611C栋2楼连天台非法贩运危险药物，以及非法制造危险药物。

罗启聪频望旁听席落泪

被告陈嘉宇另被控一项危险药物的贩运罪，指他于同日在香港新界元朗山下路山下村611C栋外小路非法贩运危险药物。

被告罗启聪身穿黑色衞衣应讯，戴上眼镜，他不时看向旁听席上的亲友，期间哽咽落泪，旁听席上亦有人拭泪。罗没有保释申请，陈及裴申请保释均遭拒。

案件编号：KTCC17/2026
法庭记者：雷璟怡

