七旬的士司机撞老妇卷车底拖行 危驾等3罪成判监5个月

70岁的士司机年初在荃湾沙咀道路口右转时，撞倒推手推车老妇，将对方卷入车底拖行数十米，重伤留医3个月。的士司机辩称以为撞到垃圾，没有停车或报案，经审讯后被裁定危驾致他人重伤等3罪全部罪成。辩方早前引用危驾男督察案求情，裁判官黄国辉拒绝索取社会服务令报告。黄官今日于沙田裁判法院判刑指案情严重，考虑到被告年纪大而驾驶纪录良好，3罪合共判囚5个月，停牌2年，并须自费修读驾驶改进课程。

辩方今求情指被告余伟成如今70岁，过去一直辛勤工作，驾车多年只有4次定额罚款纪录，没有定罪纪录，驾驶纪录良好，犯案仅一时鲁莽，审讯时只争议本案属危险驾驶还是不小心驾驶，节省了法庭时间。辩方续指本案不涉醉驾超速或冲灯，被告低速行驶，事主不依灯号及斑马线过马路，相信被告未来难再驾车谋生，希望法庭轻判，给予机会老人家过平实生活。

黄官判刑指虽然事主推垃圾车时不依灯号及斑马线过马路，但被告右转时看不到事主，将事主卷入车底拖行数十米，没有停车或报案，案情严重，以5个月监禁为量刑起点，考虑到被告年纪大而驾驶纪录良好，减刑1个月，另外1项发生交通意外后没有停车(有人受伤)罪，以及1项发生有人受伤的意外后而没有报案罪各判囚2个月，部份刑期同期执行，3罪合共判囚5个月，停牌2年，并须自费修读驾驶改进课程。

被告余伟成被控1项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪、1项发生交通意外后没有停车(有人受伤)罪，以及1项发生有人受伤的意外后而没有报案罪。被告被控于2025年1月7日，在新界荃湾沙咀道与联仁街交界在道路上危险驾驶车辆登记号码YT4877的市区的士，引致刘金花身体受严重伤害，于同日同地作为上述市区的士的司机，当时因有该车辆在道路上而有意外发生，以致刘金花身体受伤，而其没有停车，及没有在合理切实可行范围内，尽快而在任何情况下不迟于意外发生后24小时，亲自前往最近的警署或向警务人员报告该意外。

案件编号：STCC2614/2025

法庭记者：陈子豪