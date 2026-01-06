天文台：预计冬季至初春整体平均气温「正常至偏高」 寒冷天气日数约为9至17日

受冬季季候风影响，本港今早天气寒冷，市区气温普遍下降至摄氏12度左右，新界地区则再低两至三度，目前寒冷天气警告及强烈季候风信号仍然生效。天文台高级科学主任唐宇𪸩表示，根据评估，冬季余下时间及初春的整体平均气温较大机会处于正常至偏高，但期间仍会间歇出现寒冷天气。

唐宇𪸩今（1月6日）在电台节目中指出，受一股干燥的冬季季候风影响，今早市区普遍气温降至约12度，早上8时录得11.8度，新界气温更低。预料这次季候风影响华南的时间较长，星期三及星期四早上仍会持续寒冷，市区最低气温约为11至12度，新界则进一步降至约10至11度，日间天气非常干燥。

整体平均气温将处于「正常至偏高」

寒冷天气主要有几个因素 ，包括受到冬季季候风影响 ，将国内内陆华北、中西亚的冷气带到华南，影响本港 ，由于东北季候风持续，未来数天将维持寒冷，甚至可能进一步降温。这次季候风带来寒冷且非常干燥的天气，虽然预计周末至下周初气温将稍为回升，但星期五及星期六早上，市区气温仍只有13至14度，且日夜温差较大，太阳下山后气温会显著下降，市民应注意保暖。

唐宇𪸩指出，天文台评估冬季余下时间至初春（即1月至3月）的整体平均气温，将处于「正常至偏高」水平。然而，日与日之间的气温变化仍然显著，因此期间仍会偶尔出现寒冷天气。根据过去30年的记录推算，今个冬季的寒冷天气日数预计约为9至17日，属正常范围，较去年约7日为多。

唐宇𪸩解释，寒冷天气主要取决于冷空气或冬季季候风的强度及持续时间。若冷空气强度不足，从西伯利亚经华北、华中扩展至华南途中，需越过海拔一两千米的山脉，抵达香港时亦可能受地形阻挡，令气温在过程中逐渐回升。

医生提醒要注意保暖防低温症

家庭医生林永和在同一节目中表示，自昨日天气转冷后，不少市民出现咳嗽加剧、血压升高、关节痛及皮肤痕痒等情况，今早其诊所外亦有市民排队候诊。他提醒市民，天气寒冷时应多关心长者及独居人士，以防出现低温症而危及生命。

林永和指出，寒冷天气下各种呼吸道病毒较为活跃，低温干燥环境会削弱鼻黏膜的免疫力，除了流感病毒，鼻病毒及呼吸道合胞病毒在此期间亦可能引致较多感染个案。此外，近日亦有不少市民出现肠胃不适，如腹泻、呕吐及腹痛等，可能与长假期期间聚餐时处理食物不当有关。

他亦提醒，天气寒冷时须注意血压及心跳变化，若本身已有或潜在心血管疾病，需警惕诱发急性心脏血管栓塞或中风等风险。如出现胸口翳闷、面部控制不灵、手脚活动困难等症状，应立即求医。

林永和强调，天气转冷可能诱发心血管疾病，市民务必注意保暖。



