每日杂志｜匹克球热卷全港 私营场地井喷式增长 运动社交化吸引家庭与中产 业界忧工厦场地隐患

去年匹克球(Pickleball)热爆全港，参与人数激增下，私营球场由去年数间倍增至现时约20间。体育界指出，匹克球属社交运动，既适合家庭同乐，亦被中产阶层视作消闲娱乐，预期今年私营球场数量将翻倍。惟业界亦指，百花齐放背后出现场地质素欠佳及教练水平参差等乱象，更有场地设于工厦，恐成安全隐患；预料今年下半年行业将进行整合期，汰弱留强。本地爱好者亦组成球会及参加联赛，均指匹克球运动强度适中又易掌握，有潜质发展为全民运动，再朝精英化迈进。

匹克球在本港属于新兴运动，但早于1960年代已在美国出现。近年随网球名宿阿加斯（Andre Agassi）参战，以及NBA球星勒邦占士（LeBron James）投资职业球队，渐渐卷起热潮。现时中国、日本、马来西亚及台湾等地亦大受欢迎。香港新兴运动协会会长黎广业指，匹克球于2018年引入本港，因玩法简单，球速可快可慢，最初主要向长者推广。

地产界：有助消化大型吉舖

黎续称，匹克球在港兴起是近1年多的事，因应易上手的特性，适合不同年龄层及技术水平人士，参加者越来越多，其「爆红」反映在私营场地的急速增加。私营匹克球场有不同营运方式，有的采会员制，会员一次付费后，可享订场优先权，这类场地开设于大型商场及商厦，因设施完备，时租由400元起跳。

运动公关邱益忠指，私营匹克球场地由去年3月的3间，暴增至现时20间，录得几倍增长，估计今年私营匹克球场数量将增加1倍。他称，本港匹克球热潮与名人及明星打球效应，及当局大力推广有关，不少市民视为亲子活动，「几岁大的孙儿亦可与祖父母同场竞技。」

香港匹克球推广联盟创办人Hins亦称，据知未来2个月，至少再有3间私营场地投入市场，反映匹克球热潮仍处于爆发期。

中原（工商舖）董事总经理潘志明指，匹克球私营场地的兴起，有助消化市面大型空置舖位。他称，地产商为提高商场人流，亦引入匹克球活动作推广。他称，中产人士假日会约友人打匹克球联谊，个别较具规模的私营场地附设餐饮区，「不少人打球前后饮杯啤酒或吃饭聚会，视打球为社交活动。」他预期，未来2至3年仍处于增长爆发期，有更多场地开业。

香港前女子网球代表陈咏悠，曾于2023年举办本港首个大型国际匹克球赛事，现时亦营办匹克球训练学院，于黄竹坑商厦及数码港商场提供球场租借服务及训练班。她认同匹克球属社交运动，如有金融公司租用场地办匹克球体验活动及团队建设活动，亦有中产人士租场开派对、生日会等不同活动。她亦看好匹克球的未来发展，考虑再作扩张。

香港新兴运动协会现于启德体育园及启业邨营办两个场地，黎广业指，现时正筹办在各区增办新场地。

爱好者自组球会参加联赛

另一匹克球场地的共同创办人Mercia亦指，现时私营场地主要集中市区，料新界成为未来发展重心。她亦指，匹克球场靠租金赚取收入，要增加收入须靠开分店，预期未来新品牌入场不多，反而是现有品牌要提升服务，才能靠口碑抢占市场。

本港不少匹克球爱好者亦自组球会，Ken是球会GC Union的创办人。他指，过去2年，本地匹克球会由8个激增至30个以上，「约有5至6个大球会，号称会员3000多人，小球会则2至3人组成，几乎每日都有新的小球会诞生。」他的球会有100名会员，活跃会员40多人，每星期约战2至3日，每次3小时或以上。

退休人士Jenny去年迷上匹克球，直言场地供不应求，有球友更趁北上消费，到内地打球。她指，另有球友发现公共屋邨露天羽毛球场的规格与匹克球场脗合，故不少球友会以「走鬼式」穿梭各屋邨打球。此外，她提到，部分球友若预约到免费场地或租到私营场地，会在社交平台及运动相关的应用程式发文，邀约其他球友到场，分担场租。

证书门槛低教练水平参差

Hins乐见匹克球蓬勃发展，但他引述业内人士指，行业存在两大乱象，包括个别私营场地质素欠佳，甚至有人涉嫌违反地契，于工厂大厦开设私营场地，担心出现安全隐患；另外市面的匹克球训练课程及教练质素亦参差不齐。他呼吁业界自律，避免影响公众信心，亦预期今年下半年行业将出现整合期，汰弱留强。

黎广业亦指，现时教练证书获取门槛较低，提醒市民以教练有否参赛及参考比赛成绩，作为选择标准。

匹克球被视为网球衍生的运动，现时由香港网球总会负责本地推广工作。香港网球总会会长郑明哲指，留意到近年本港匹克球大受欢迎，已将其列为重点发展项目，将借镜推广网球的方法，筹办社区联赛、元老赛及女子赛等，先做好普及化，当未来匹克球被列为国际赛事项目，可再迈向精英化发展。

近年中国及美国大力发展匹克球职业联赛，市场研究公司亦预计，由2025年到2034年，全球匹克球市场规模由31亿美元（约241亿港元）增至89亿美元（约699亿港元）。

本港发展处于起步阶段，香港大学经济及工商管理学院讲师阮颖娴指，目前私营匹克球场发展正值高峰，商界因回本期短而积极投入，但建议在场租外，开拓教练收费、球拍和餐饮等副线收入，才能长远发展。

公营球场「一签难求」 爱好者盼增供应助普及

资深匹克球爱好者Ken主要租用社区中心或康文署场地，但因需求殷切，被抽中机率较低。上星期元旦日，他幸运抽中场地，与球友激战3小时过足球瘾，惟两日后的星期六却未能中签。他指出，虽然球拍等装备丰俭由人，但「一场难求」最为恼人，盼当局增加供应。

Ken指出，有球友会在公共屋邨物色免费的露天羽毛球场「打波」，但曾遭保安员驱赶，「近月较多人认识匹克球，保安员才较通融。」此外，不论租用哪种场地，事前准备及事后清理亦花工夫，他说，由于大部分场地非专用，需自备球网，并购买胶纸在地上标示界线，赛后需即时撕走；部分屋邨球场晚上灯光不足，环境未如理想。

借用屋邨羽毛球场环境未如理想

现时，民政事务总署开放个别社区中心的礼堂及多用途球场，供公众租用打匹克球，加上公众需求大，亦有团体租用办训练班，场地竞争大。他指，间中会租用私营球场，但因费用不菲，非长远之计。他认为，现时本港推广匹克球力度充足，若能增加公营免费球场，能更有效推动运动普及，发展成为全民运动。

香港匹克球推广联盟创办人Hins建议，当局释放公共屋邨的闲置露天羽毛球场，供公众租用，可望短时间解决场地供应。

前网球「一姐」创办训练学校 球手觅得新赛道

匹克球结合网球、羽毛球和乒乓球元素，近年为现役及退役网球好手带来新出路。前港队网球「一姐」创办匹克球训练学校；另有网球好手转战匹克球，赢得大赛冠军。此外，去年3名本港球手亦获内地球会邀请加盟，成为本港首批匹克球职业运动员。

陈咏悠是前港队网球「一姐」，于2019年首次在美国接触匹克球，她指，自己有网球技术基础，极易掌握该运动。她发现匹克球场地较小，适合在香港发展，其后到本港学校推广，去年与友人创办训练学校并担任总教练。近年她多次参加本地及海外赛事，是港队匹克球的「一姐」。

转换赛道的还有本港男子网球好手王康杰，近年他转向匹克球发展，目标跻身亚洲第一及世界前列，经常自费到中国及美国参赛。去年8月，他于启德体育园勇夺亚洲职业匹克球巡回赛香港公开赛的男单冠军，晋身香港匹克球「一哥」。

内地去年300场巡回赛发展蓬勃

近年内地匹克球发展蓬勃，去年巡回赛增至300场，覆盖20个省市，吸引逾1万人次参赛。去年10月，本地网球手林浚禧、邓诺瑶及乒乓球手樊珮朗，签约加盟内地匹克球会，晋身职业赛。

记者：关英杰