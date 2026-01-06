Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜天文台预测周三早上寒冷 市区最低跌至10°C 日间非常干燥

社会
更新时间：21:59 2026-01-06 HKT
发布时间：21:59 2026-01-06 HKT

干燥的冬季季候风正影响广东沿岸，天文台下调明日(7日)的最低气温预测。天文台晚上9时45分发特别天气提示，指受冬季季候风持续影响，星期三至星期五早上天气寒冷，市区最低气温在10至11度左右，新界再低几度，日间非常干燥，相对湿度25%至55%。呼吁市民注意保暖，并多关顾长者及慢性病患者。预料周末期间气温稍为回升，但早上仍然清凉。

天文台亦曾在今日（6日）早上11时45分发出特别天气提示，表示受冬季季候风持续影响，周三至周五（7至9日）早上天气寒冷，市区最低气温在11°C左右，新界再低几度。

天文台预料今日天气大致天晴及干燥，气温介乎12°C至18°C，吹清劲北风，离岸及高地吹强风。

另外，天文台指干燥的冬季季候风会在未来两三日持续为广东带来寒冷及晴朗的天气，该区日夜温差颇大。根据九天天气预报，天文台再次调低周三、四（7、8日）气温预测，最低气温降为11°C。而季候风会在周末稍为缓和，广东沿岸气温略为回升，但早上仍然清凉，预料季候风补充会在下周初至中期影响华南沿岸。

