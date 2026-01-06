交友配对服务投诉增　业内人士建议：仿旅游业发牌制度加强监管

消委会去年接获涉及交友配对服务的投诉创新高。有业内人士分析，客人付款后有一定期望，但有交友配对公司抱侥幸心态，只顾收钱，但之后却未能提供令客人满意服务，容易产生纠纷，而且服务质素参差，冀政府考虑仿傚旅游业的发牌制度，或加入认证制度加强监管；另一名业内人士指，客人亦需要调整自己的期望，以切合现实情况。

不少人透过配对公司拓展社交圈 寻觅理想伴侣

近年交友配对服务成为单身人士的热门选择，不少人会透过配对公司拓展社交圈，寻觅理想伴侣。惟消委会由2022年至去年底，共接获268宗投诉，单就去年首11个月，便收到88宗个案，较前年同期上升约47%，更创新高，主要涉及推荐对象不符合要求，以及交友程式的会员质素参差。

交友配对公司创办人黄嘉如接受《星岛》访问时表示，业内最常出现的纠纷，是客人认为「你安排不到我想找的人」、「如果你配对不到，当初就不要接」，无奈地，的确有公司抱侥幸心态，其中一种是先收客人，认为可以说服或者改变他们的想法；另一种是配对公司以为可以达到目标，帮助年届70岁男客人找年轻自己30甚至50岁的女朋友这也容易令消费者和配对公司产生纠纷。

配对公司并非「魔术师」 不可能变出合适伴侣

黄嘉如笑言，配对公司并非「魔术师」，不可能变出合适伴侣，故遇到现时无法配对的个案，情愿不收费，暂存资料，待有合适再配对。以高龄、高收入女士为例，「她们的竞争对手是20多岁女士，而男士普遍希望有孩子，惟高龄女士生育条件亦会下降，女士又会觉得自己「不可以降低要求」，曾经遇到一位上市公司女高层，连同自己家族生意，每年收入达3000万元，「我们会选择留下她的资料，待配对后先收费。」最后有成功为对方配对3名男士，分别是一名医生、律师及投资１银行家，据知该名女士与其中两人约会了解中，但未知是否有结果。

每个人都希望找到合适的另一半。

对于一些太「离地」客人提出具体的条件，如要求指定生肖、星座，或是年纪偏大的男士要求女方小自己20岁，她也会选择不收。对于处理难配对、多次配对不成功个案，她指约会次数并非愈多愈好，多次见面反而会迷失，因此要与客人定期进行检讨，甚至转为活动式交友，例如参加派对聚餐、手工艺班或游船河等，一般是较务实、目标清晰人士，见面次数少而快，半年内两至三次便成功配对。

先做「配对评估」

她指，公司一般流程是先做「配对评估」，了解客人的背景和择偶条件，评估有没条件相符的会员可作配对，后「白纸黑字」列明择偶范围、条款及收费，这一步会影响整个服务体验，「一旦遇到要求较高的客人，公司未有合适对象，预料客人日后的选择不多，也会即时与客人调整条件，如放宽年龄范围、降低收入门槛等。」



经营配对公司10年的她坦言，该行业起步资金低，可在社交平台开设专页即可营运，规模稍大的亦只需做商业登记，令行业质素参差，故建议政府考虑仿傚旅游业的发牌制度或认证制度，加强监管，亦需提供指引，教育消费者如何选择配对公司。

不少女士认为自己仍有很大市场

另一间配对公司负责人Paco提到，有不少女士认为自己仍有很大市场、很多时间，惟在配对市场上，35岁其实已算是高龄。对于消委会提及的投诉个案，一位约40岁、年薪逾3百万的女士，想找年龄及收入均相若的男士作对象，他直言一般年约40岁、年薪逾3百万元的男士，也会找一个更年轻、外在条件更好的女士，因此客人也需要调整自己的期望及心态，「如果他外在条件好，就可能收入不高，又或者收入高，就可能外在条件一般，没人完美的，所以都要公平些，定会有少许缺点。」

