天文台︱去年12月香港远较正常温暖 首次年尾无发寒冷天气警告

社会
更新时间：22:57 2026-01-05 HKT
发布时间：22:57 2026-01-05 HKT

踏入冬季，天文台在一月才发出入冬以来第一个寒冷天气警告，反映本港这个冬天不太冷。天文台表示，去年12月香港录得远较正常温暖的天气，平均气温达20.2度，为有纪录以来12月份的第二高。此外，该月雨量亦较正常少，全月总雨量仅6.5毫米。值得留意的是，这是自1999年寒冷天气警告系统运作以来，首次年内11月及12月均没有发出寒冷天气警告。

相关新闻：小寒天气︱天文台发寒冷天气警告 未来三日持续寒冷 明早最低12°C、周三最低11°C

2025年12月香港的平均最高气温为22.4度，为有纪录以来第二高。
12.27录全月最低温13.8℃

天文台数据显示，2025年12月香港的平均最高气温为22.4度，平均气温为20.2度，而平均最低气温则为18.4度。这些数据分别较正常值高出2.0度、2.0度及2.2度，全部均是有纪录以来12月份的第二高。这主要归因于月内华南地区的东北季候风普遍较正常弱。

回顾12月天气，首四日香港大致多云并有一两阵雨。随后受干燥东北季候风影响，天气转为普遍天晴及干燥。月中，一道冷锋横过广东沿岸，本港气温逐步下降，并在12月27日录得全月最低气温13.8度。然而，整体而言，12月仍较正常少雨，全月总雨量仅6.5毫米，约为正常值28.8毫米的23%。全年累积雨量为2,558.7毫米，较全年正常值2,431.2毫米多约5%。

