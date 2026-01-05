除夕元旦︱新年假期逾95万人次访港 按年升四成 内地旅客占74万

由政务司司长陈国基领导的节庆安排跨部门工作小组今日（5日）宣布，除夕及元旦假期（2025年12月31日至2026年1月4日）圆满结束，整体访港旅客数目约95万人次，比去年同期上升约40%。其中，内地入境旅客超过74万人次，上升约48%；非内地入境旅客约21万人次，增长约19%。

元旦日约22万内地旅客入境

陈国基指出，除夕及元旦假期适逢内地元旦起一连三日公众假期，加上香港举行多项跨年倒数活动，吸引不少旅客来港感受节日气氛。一系列节庆活动充分展示香港的多元魅力，深受市民及旅客欢迎。

假期期间，1月1日为内地旅客入境高峰，约有22万内地旅客人次访港，其中高铁西九龙管制站及落马洲支线管制站为最多内地旅客使用的入境口岸。

内地入境旅行团方面，除夕及元旦假期期间共有约630个内地入境旅行团超过23,000人次访港，当中过夜行程占约60%。旅行团的秩序整体良好。酒店入住率普遍达90%。