廉署起诉机电署机械督察 涉隐瞒35万债务 诈骗储蓄互助社80万贷款

廉政公署今日（5日）落案起诉一名机电工程署机械督察，涉嫌隐瞒欠下至少两间财务公司债务，诈骗机电署储蓄互助社向他批出3笔贷款共逾80万元，现获廉署准予保释，以待星期三（7日）在观塘裁判法院答辩。

罗俊洪，50岁，机电署机械督察，已被停职，被控3项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A（1）条。

机电署储蓄互助社为其社员提供贷款服务，申请者须填妥贷款申请表格并签署声明书，如实呈报其所有未偿还债务。被告于2023年3月至2024年9月期间，先后3次向机电署储蓄互助社申请贷款。

控罪指，被告向机电署储蓄互助社讹称，他在3份贷款申请表格上的所有陈述均为真确及完整，以及他没有其他未清还的债务，并意图诈骗而诱使该储蓄互助社批核他3笔贷款，涉款共逾80万元。廉署调查发现，被告于案发期间，至少获两间财务公司批出3笔贷款共35万元，并且尚未还清贷款。

机电署及机电署储蓄互助社在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署发言人指，公务员队伍是政府有效施政的支柱，公务员维持廉洁奉公因此至为重要。廉署一直透过执法、防贪和教育三管齐下协助公务员保持高度诚信，并提醒公务员必须注意审慎理财，维护廉洁操守。