慈乐邨纵火案患妄想症长姊与五妹烧伤亡 不知起火原因及如何受伤 陪审团裁定死因存疑

慈云山慈乐邨于2023年发生伦常纵火伤人案，四姊妹怀疑因卖楼问题发生争执，期间有人纵火并持刀伤人。其中57岁长姊涉嫌伤人被捕，她身体七成烧伤送院，延至翌日不治，今召开死因研讯。医疗报告显示死者生前有妄想症病史，声称遭亲戚投毒。2男3女陪审团退庭商议40分钟后，终作出「存疑裁决」。

二妹称突遭死者泼不明液体

死者黄燕葵终年57岁，她于2023年7月23日慈云山慈乐邨纵火伤人案中受伤及被拘捕，黄当时全身七成烧伤送院救治，翌日晚上在威尔亲王医院宣告不治。案件由死因裁判官周至伟主理，设2男3女陪审团，警务处列有利害关系方，死者女儿、胞妹及胞弟等亲属列席研讯。

死者二妹黄顺铃供称死者已离婚并育一子一女，独居于案发单位，他们共有5兄弟姊妹，死者为长姊。黄顺铃指当日因死者家中将进行装修，故上门帮忙收拾，三妹及五妹均在场。黄顺铃事发时正在客厅，突然被捧著一个盆的死者泼洒不明液体，黄坦言不知死者是否有意。黄指被泼中的部位感到刺痛，故到厨房冲洗6至7秒，再回到客厅时已起火。

声言当日无因物业等问题争拗

黄顺铃逃至屋外拍灭身上火苗，她又助全身起火的五妹脱去衣物，欲向邻居求助惟遭拒绝。黄续忆述，其后看到死者持刀压著三妹，有人尝试制服死者，而三妹腹部流血。消防到场后将黄送院，死者及五妹最终离世，三妹则重伤昏迷一星期。

高级政府律师陈嘉恒代表警务处作盘问，黄顺铃指父亲于葵涌的物业因属遗产，故转至三妹名下以便管理。据她所知，当日没有发生任何争拗，包括物业问题。

全家不知死者有精神问题

执行拘捕的警员施家明（音译）供称，接报到场后见到死者神色呆滞，赤裸下身持刀站在楼梯间，遂为她扣上手铐。施表示在救护车上宣布拘捕，惟死者情况转差无法对答，故未能进行警诫。施另指，死者曾称在葵涌有物业，因此争执而引发事件。

威尔斯亲王医院深切治疗部荣誉顾问医生凌若崴作供指，死者2023年7月23日入院接受烧伤治疗，当时查阅医院管理局纪录，死者有肾衰竭、痛风及情绪病，她送院时清醒，其后情况转趋不稳，最终于翌日晚上离世，死因为大面积烧伤引发的并发症。凌接受盘问时指，纪录显示死者有妄想症病史，但无法确认病情；家属方表示全家无人知晓死者有精神问题。

无证据指明死者如何烧伤

研讯主任呈递一份医疗报告，显示死者生前患肾炎及痛风，另有妄想症病史，她对精神病情况无自知能力，但当时无合理理由强制入院，故获转介至东九龙精神科中心。事主自2018年起未有按时覆诊及服药，她亦拒绝到肾科覆诊。另一份医疗报告指，死者于2023年1月9日求医，声称在尿液发现闪亮碎片，怀疑遭亲戚投毒，但临床无中毒迹象，医生诊断她患妄想症。

另有法证报告指现场有不同独立起火点，认为火灾属人为。警方未有就本案检控任何人。死因裁判官周至伟引导陪审团时，指证据未能清晰反映死者如何出现烧伤、起火原因、伤人与火灾的关联等，亦无证据显示与死者患妄想症有关。周官列出死于自杀、死于不幸、死于意外及存疑裁决4个选项供陪审团，最终退庭商议40分钟后，2男3女陪审团一致作出存疑裁决，并无作出建议。

案件编号：CCDI-231/2024(SH)

法庭记者：雷璟怡