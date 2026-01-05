涉偷拍裙底罪脱警员英裕泰不服革职决定 入禀高院申司法覆核求推翻

时任男警英裕泰被指2017年休班时穿上鞋带内藏有镜头的鞋来偷拍女子裙底，受审后法官因目击警员视线有机会被阻挡，即使英裕泰行径形迹可疑，但基于控方举证存在疑点判他罪脱。英裕泰在2022年审讯时被停职，2025年10月被⾰职。他上周五（1月2日）入禀高等法院申请司法覆核，指警务处处长把他⾰职的决定不合法又不合理，要求法庭推翻其⾰职决定。

申请人为英裕泰，建议答辩人为警务处处长周一鸣。英裕泰在司法覆核申请书上指，他要求法庭推翻警务处处长于2025年10⽉6⽇就其纪律聆讯作出把他⾰职的决定，指出其律聆讯严重及根本性违反程序公义及自然公义，对他造成无法弥补的损害。他认为警务处处长把他⾰职的决定属不合法又不合理，⾰职的处分亦不合比例，超出合理决策者在相关情况下可作出的判断范围。

案件编号：HCAL13/2026

法庭记者：刘晓曦