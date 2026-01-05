Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉偷拍裙底罪脱警员英裕泰不服革职决定 入禀高院申司法覆核求推翻

社会
更新时间：14:11 2026-01-05 HKT
发布时间：14:11 2026-01-05 HKT

时任男警英裕泰被指2017年休班时穿上鞋带内藏有镜头的鞋来偷拍女子裙底，受审后法官因目击警员视线有机会被阻挡，即使英裕泰行径形迹可疑，但基于控方举证存在疑点判他罪脱。英裕泰在2022年审讯时被停职，2025年10月被⾰职。他上周五（1月2日）入禀高等法院申请司法覆核，指警务处处长把他⾰职的决定不合法又不合理，要求法庭推翻其⾰职决定。

申请人为英裕泰，建议答辩人为警务处处长周一鸣。英裕泰在司法覆核申请书上指，他要求法庭推翻警务处处长于2025年10⽉6⽇就其纪律聆讯作出把他⾰职的决定，指出其律聆讯严重及根本性违反程序公义及自然公义，对他造成无法弥补的损害。他认为警务处处长把他⾰职的决定属不合法又不合理，⾰职的处分亦不合比例，超出合理决策者在相关情况下可作出的判断范围。

案件编号：HCAL13/2026
法庭记者：刘晓曦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
8小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
8小时前
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
6小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
6小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
16小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
20小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
16小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
5小时前